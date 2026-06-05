Animations de l’été à la bibliothèque Bibliothèque municipale Saint-Fargeau
vendredi 3 juillet 2026 · Bibliothèque municipale · Saint-Fargeau
Informations pratiques
Saint-Fargeau
Animations de l’été à la bibliothèque
Bibliothèque municipale 5 Rue Calmette Guérin Saint-Fargeau Yonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 14:00:00
fin : 2026-08-28 22:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Plusieurs animations auront lieu cet été à la bibliothèque soirées jeux, heures du conte, après-midi jeux vidéo et après-midi jeux. .
Bibliothèque municipale 5 Rue Calmette Guérin Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 74 15 bibliotheque@saint-fargeau.fr
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English : Animations de l’été à la bibliothèque
L’événement Animations de l’été à la bibliothèque Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-06-19 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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