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AGENDA · Saint-Fargeau

Animations de l’été à la bibliothèque Bibliothèque municipale Saint-Fargeau

vendredi 3 juillet 2026 · Bibliothèque municipale · Saint-Fargeau

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Bibliothèque municipale
Adresse
5 Rue Calmette Guérin
Ville
89170 Saint-Fargeau
Département
Yonne
Tarif
0 0 Gratuit Gratuit

Saint-Fargeau

Animations de l’été à la bibliothèque

Bibliothèque municipale 5 Rue Calmette Guérin Saint-Fargeau Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 14:00:00
fin : 2026-08-28 22:00:00

Date(s) :
2026-07-03

Plusieurs animations auront lieu cet été à la bibliothèque soirées jeux, heures du conte, après-midi jeux vidéo et après-midi jeux.   .

Bibliothèque municipale 5 Rue Calmette Guérin Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 74 15  bibliotheque@saint-fargeau.fr

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English : Animations de l’été à la bibliothèque

L’événement Animations de l’été à la bibliothèque Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-06-19 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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