Séances yoga au bord du lac du Bourdon Saint-Fargeau

Informations pratiques

Saint-Fargeau

Séances yoga au bord du lac du Bourdon

Lac du Bourdon Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:30:00

fin : 2026-07-24 17:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-10

Séances de yoga au bord du lac du Bourdon en juillet, organisé par

La Guinguette en Scène ASSO Mammouth.

Les jeudis matin de 10 h à 11 h. Les 9, 16 , 23 et 30 juillet.

(Tarif 12 euros pp)

En juillet séances au bord du lac du Bourdon, des après- midis yoga et créatif

après-midis ; Yoga et Créatif; Vendredi après- midi de 14h30 à 17h

Séance de yoga et Bain sonore 10 juillet 14h30 à 17h

Après une séance yoga le bain sonore offre une détente sublime. Un voyage sonore qui vous plonge sans un état de relaxation profonde. Avec des instruments comme le tambour chamanique, les bols tibétains et la flute Indienne.

Atelier Yoga et collage chemin de vie -17 juillet 14h30 à 17h

Exprimez votre avenir par des collages (papier) après un cours de yoga et une brève méditation ou exercice de concentration, vous permettant de vous connecter à vos images intérieures. Travailler intuitivement vous aide à suivre vos sentiments et à libérer votre créativité, impactant positivement votre quotidien.

Atelier Yoga et dessin intuitif, 24 juillet, 14h30 à 17h

Les formes, les couleurs et les mots qui surgissent au cours de ce mode d’expression créatif sont liés à vos sentiments, fantasmes et symboles qui vivent sur des couches plus profondes en vous. Parfois, il est agréable de s’exprimer librement, d’en profiter et d’en rester là. À un autre moment, il peut être important de regarder ce que votre travail a à vous dire. Je trouve les deux façons de travailler fascinantes à transmettre. L’atelier suit un cours de yoga et commence par une courte tâche méditative et / ou un exercice de concentration. De cette façon, vous vous rapprochez de vos images intérieures du silence.

Renseignements et inscriptions Anya Willekens, 0780345198 mail: willekensaew@gmail.com

Tarifs35 € p.p. Matériaux inclus 4 personnes minimum 12 personnes maximum

à bientôt, avec salutations Magique. .

Lac du Bourdon Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 80 34 51 98 willekensaew@gmail.com

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English : Séances yoga au bord du lac du Bourdon

L’événement Séances yoga au bord du lac du Bourdon Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-06-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !