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AGENDA · Bâgé-Dommartin

Animations des Balladins suivie d’une visite de la chèvrerie, Chèvrerie de Montépin, Bâgé-Dommartin

samedi 19 septembre 2026 · Chèvrerie de Montépin · Bâgé-Dommartin

Animations des Balladins suivie d’une visite de la chèvrerie, Chèvrerie de Montépin, Bâgé-Dommartin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chèvrerie de Montépin
Adresse
27 allée de Montépin 01380 Bâgé-la-ville
Ville
01380 Bâgé-Dommartin
Département
Ain
Tarif
Entrée Libre

Animations des Balladins suivie d’une visite de la chèvrerie 19 et 20 septembre Chèvrerie de Montépin Ain

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Animations des Balladins suivie d’une visite de la chèvrerie

JEP 2026

Les Balladins sont une troupe de théâtre amateur de Bâgé-le-Châtel. Ils proposeront des animations théâtralisées à l’occasion des JEP 2026

  • à 10h30
  • à 14h30
  • à 16h30

Suivies d’une visite de la chèvrerie des Biquettes d’Elo
Petite restauration samedi midi : crêpe, fromage, buvette
Petit déj’ dimanche matin

Chèvrerie de Montépin 27 allée de Montépin 01380 Bâgé-la-ville Bâgé-Dommartin 01380 Bâgé-la-Ville Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.lesballadins.fr/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/p/Les-biquettes-dElo-Chevrerie-de-Mont%C3%A9pin-100067664811567/ »}]
JEP 2026 JEP concert

Passion Patrimoine

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