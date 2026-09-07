Animations des Balladins suivie d’une visite de la chèvrerie, Chèvrerie de Montépin, Bâgé-Dommartin
samedi 19 septembre 2026 · Chèvrerie de Montépin · Bâgé-Dommartin
Informations pratiques
Animations des Balladins suivie d’une visite de la chèvrerie 19 et 20 septembre Chèvrerie de Montépin Ain
Entrée Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Animations des Balladins suivie d’une visite de la chèvrerie
JEP 2026
Les Balladins sont une troupe de théâtre amateur de Bâgé-le-Châtel. Ils proposeront des animations théâtralisées à l’occasion des JEP 2026
- à 10h30
- à 14h30
- à 16h30
Suivies d’une visite de la chèvrerie des Biquettes d’Elo
Petite restauration samedi midi : crêpe, fromage, buvette
Petit déj’ dimanche matin
Chèvrerie de Montépin 27 allée de Montépin 01380 Bâgé-la-ville Bâgé-Dommartin 01380 Bâgé-la-Ville Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.lesballadins.fr/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/p/Les-biquettes-dElo-Chevrerie-de-Mont%C3%A9pin-100067664811567/ »}]
JEP 2026 JEP concert
Passion Patrimoine
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