Animations des Balladins suivie d’une visite de la chèvrerie, Chèvrerie de Montépin, Bâgé-Dommartin

Informations pratiques

Animations des Balladins suivie d’une visite de la chèvrerie 19 et 20 septembre Chèvrerie de Montépin Ain

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Animations des Balladins suivie d’une visite de la chèvrerie

JEP 2026

Les Balladins sont une troupe de théâtre amateur de Bâgé-le-Châtel. Ils proposeront des animations théâtralisées à l’occasion des JEP 2026

à 10h30

à 14h30

à 16h30

Suivies d’une visite de la chèvrerie des Biquettes d’Elo

Petite restauration samedi midi : crêpe, fromage, buvette

Petit déj’ dimanche matin

Chèvrerie de Montépin 27 allée de Montépin 01380 Bâgé-la-ville Bâgé-Dommartin 01380 Bâgé-la-Ville Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.lesballadins.fr/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/p/Les-biquettes-dElo-Chevrerie-de-Mont%C3%A9pin-100067664811567/ »}]

JEP 2026 JEP concert

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