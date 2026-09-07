Visite du lavoir-abreuvoir de Montépin, Lavoir-abreuvoir, Bâgé-Dommartin
samedi 19 septembre 2026 · Lavoir-abreuvoir · Bâgé-Dommartin
Informations pratiques
Visite du lavoir-abreuvoir de Montépin 19 et 20 septembre Lavoir-abreuvoir Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Construit à la fin du XIXe siècle, le lavoir-abreuvoir de Montépin a été oublié dès l’apparition des nouvelles technologies. Son propriétaire et l’association Passion Patrimoine l’ont sauvé de la ruine.
Venez découvrir le lieu et assister à des scènes théâtrales !
Lavoir-abreuvoir Route de Montépin 01380 Bâgé-Dommartin Bâgé-Dommartin 01380 Bâgé-la-Ville Ain Auvergne-Rhône-Alpes 06 78 17 14 21 https://www.passion-patrimoine.fr/ https://www.facebook.com/Passion-Patrimoine-113815420169276 Le lavoir-abreuvoir de Montépin, construit à la fin du XIXe siècle, a été oublié après l’apparition des nouvelles technologies : il est tombé en ruine. L’association Passion Patrimoine l’a restauré. Venez découvrir le lieu. accès direct depuis la Route de Montépin.
Construit à la fin du XIXe siècle, le lavoir-abreuvoir de Montépin a été oublié dès l’apparition des nouvelles technologies. Son propriétaire et l’association Passion Patrimoine l’ont sauvé de la le… JEP Lavoir
© Bernard Valette
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