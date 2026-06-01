Animations du Bibliobus des médiathèques de Maisons-Alfort, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices, Fontainebleau
Animations du Bibliobus des médiathèques de Maisons-Alfort, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices, Fontainebleau dimanche 7 juin 2026.
Animations du Bibliobus des médiathèques de Maisons-Alfort Dimanche 7 juin, 10h00 Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Découverte de livres jeunesse.
Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art
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