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Animations du Bibliobus des médiathèques de Maisons-Alfort, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices, Fontainebleau

Animations du Bibliobus des médiathèques de Maisons-Alfort, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices, Fontainebleau

Animations du Bibliobus des médiathèques de Maisons-Alfort, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices, Fontainebleau dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Château de Fontainebleau - quartier Henri IV, cour des Offices

Adresse : Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300

Ville : 77300 Fontainebleau

Département : Seine-et-Marne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Animations du Bibliobus des médiathèques de Maisons-Alfort Dimanche 7 juin, 10h00 Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Découverte de livres jeunesse.

Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
Festival de l’histoire de l’art

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