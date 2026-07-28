Animations historiques au Château d’Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau
mardi 28 juillet 2026 · Azay-le-Rideau
Informations pratiques
Azay-le-Rideau
Animations historiques au Château d’Azay-le-Rideau
19 Rue Balzac Azay-le-Rideau Indre-et-Loire
Tarif : 16 – 16 – EUR
16
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-07-28 13:00:00
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18
Animations historiques
Cet été, le château d’Azay-le-Rideau vous invite à assister à des animations qui vous plongeront au cœur de l’histoire.
Dans les jardins du château, comédiens et personnages costumés redonnent vie à l’élégance, aux savoir-faire et aux intrigues du XVIe siècle.
Animations historiques
Cet été, le château d’Azay-le-Rideau vous invite à assister à des animations qui vous plongeront au cœur de l’histoire.
Dans les jardins du château, comédiens et personnages costumés redonnent vie à l’élégance, aux savoir-faire et aux intrigues du XVIe siècle. Entre scènes théâtralisées, rencontres insolites, démonstrations et moments participatifs, petits et grands découvrent l’histoire autrement vivante, sensible et pleine de surprises.
Le temps d’une visite, laissez-vous transporter dans l’univers raffiné de la cour de François Ier et partagez un moment hors du temps au cœur de l’un des plus beaux châteaux de la Loire.
Les mardis du 14 juillet au 18 août 2026
De 10h à 13h et de 14h à 18h
Adulte 16 €
Gratuit moins de 26 ans 16 .
19 Rue Balzac Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 42 04 chateau.azay-le-rideau@monuments-nationaux.fr
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English :
Historical Reenactments
This summer, the Château d’Azay-le-Rideau invites you to attend reenactments that will transport you back in time.
In the castle gardens, actors and costumed characters bring to life the elegance, craftsmanship, and intrigues of the 16th century.
L’événement Animations historiques au Château d’Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-07-26 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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