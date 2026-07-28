Informations pratiques

Azay-le-Rideau

Animations historiques au Château d’Azay-le-Rideau

19 Rue Balzac Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 10:00:00

fin : 2026-07-28 13:00:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Animations historiques

Cet été, le château d’Azay-le-Rideau vous invite à assister à des animations qui vous plongeront au cœur de l’histoire.

Dans les jardins du château, comédiens et personnages costumés redonnent vie à l’élégance, aux savoir-faire et aux intrigues du XVIe siècle.

Animations historiques

Cet été, le château d’Azay-le-Rideau vous invite à assister à des animations qui vous plongeront au cœur de l’histoire.

Dans les jardins du château, comédiens et personnages costumés redonnent vie à l’élégance, aux savoir-faire et aux intrigues du XVIe siècle. Entre scènes théâtralisées, rencontres insolites, démonstrations et moments participatifs, petits et grands découvrent l’histoire autrement vivante, sensible et pleine de surprises.

Le temps d’une visite, laissez-vous transporter dans l’univers raffiné de la cour de François Ier et partagez un moment hors du temps au cœur de l’un des plus beaux châteaux de la Loire.

Les mardis du 14 juillet au 18 août 2026

De 10h à 13h et de 14h à 18h

Adulte 16 €

Gratuit moins de 26 ans 16 .

19 Rue Balzac Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 42 04 chateau.azay-le-rideau@monuments-nationaux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Historical Reenactments

This summer, the Château d’Azay-le-Rideau invites you to attend reenactments that will transport you back in time.

In the castle gardens, actors and costumed characters bring to life the elegance, craftsmanship, and intrigues of the 16th century.

L’événement Animations historiques au Château d’Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-07-26 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme