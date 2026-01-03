JEP: Ouverture Exceptionnelle de la Réserve

17 Route de Marnay Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

A l’occasion des JEP, venez découvrir les richesses de la réserve de la Cité Rétro-Mécanique et votez pour votre projet de restauration préféré !

Une Centaine de machine à découvrir…

Dernière occasion de la saison pour découvrir ce lieu secret. N’hésitez-pas à vous munir de votre lampe torche!

17 Route de Marnay Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 36 18 resa@musee-dufresne.com

English :

Come and discover the treasures of the Cité Rétro-Mécanique?s storeroom, and vote for your favorite restoration project!

Hundreds of machines to discover…

Last chance of the season to discover this secret place. Don’t hesitate to bring your flashlight!

L’événement JEP: Ouverture Exceptionnelle de la Réserve Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-01-08 par ADT 37