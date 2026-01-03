JEP: Ouverture Exceptionnelle de la Réserve Azay-le-Rideau
JEP: Ouverture Exceptionnelle de la Réserve Azay-le-Rideau samedi 19 septembre 2026.
JEP: Ouverture Exceptionnelle de la Réserve
17 Route de Marnay Azay-le-Rideau Indre-et-Loire
Tarif : 13 – 13 – EUR
13
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
A l’occasion des JEP, venez découvrir les richesses de la réserve de la Cité Rétro-Mécanique et votez pour votre projet de restauration préféré !
Une Centaine de machine à découvrir…
Dernière occasion de la saison pour découvrir ce lieu secret. N’hésitez-pas à vous munir de votre lampe torche!
A l’occasion des JEP, venez découvrir les richesses de la réserve de la Cité Rétro-Mécanique et votez pour votre projet de restauration préféré !
Une Centaine de machine à découvrir…
Dernière occasion de la saison pour découvrir ce lieu secret. N’hésitez-pas à vous munir de votre lampe torche! 13 .
17 Route de Marnay Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 36 18 resa@musee-dufresne.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover the treasures of the Cité Rétro-Mécanique?s storeroom, and vote for your favorite restoration project!
Hundreds of machines to discover…
Last chance of the season to discover this secret place. Don’t hesitate to bring your flashlight!
L’événement JEP: Ouverture Exceptionnelle de la Réserve Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-01-08 par ADT 37