Karen Knorr habite le Château, Azay-le-Rideau, Azay-le-Rideau

Informations pratiques

Karen Knorr habite le Château 1 septembre – 1 novembre Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarifs (compris dans le billet d’entrée)

L’exposition est présentée dans le parcours de visite du château. Elle est accessible avec le billet du château.

À noter

Attention : le château n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T09:30:00+02:00 – 2026-09-01T17:00:00+02:00

Fin : 2026-11-01T09:30:00+01:00 – 2026-11-01T17:00:00+01:00

Découvrez le travail de la photographe américaine Karen Knorr à travers une exposition rétrospective de plus de quarante années de création.

Depuis la fin des années 1970, la photographe explore la relation entre l’habitat et l’habitant. Des intérieurs feutrés de la bourgeoisie londonienne, où le décor devient le portrait silencieux de ceux qui l’occupent , aux musées et institutions culturelles, ses images interrogent la manière dont les lieux façonnent les identités et les comportements.

À partir des années 2000, son œuvre se peuple d’animaux sauvages introduits dans des espaces patrimoniaux. Par le montage numérique puis, ici, par une installation de taxidermie, tigres, cerfs, paons ou singes viennent troubler l’ordre solennel des architectures et révéler, avec une pointe d’ironie, la tension entre Nature et Culture.

Au château d’Azay-le-Rideau, ses photographies dialoguent avec le mobilier et les décors historiques. Sans bouleverser l’équilibre des lieux, Karen Knorr y orchestre un subtil jeu d’infiltration et de résonances. L’exposition propose ainsi une traversée condensée de son œuvre, faisant du château un espace intensément habité, entre mémoire, fiction et présence animale.

Cette exposition est présentée dans le cadre de la célébration du Bicentenaire de la photographie, portée par le ministère de la Culture, à laquelle s’associe le Centre des monuments nationaux en mettant à l’honneur la création et le patrimoine photographiques français dans plusieurs monuments nationaux.

Azay-le-Rideau 19 Rue Balzac, 37190 Azay-le-Rideau Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 45 42 04 https://www.bing.com/ck/a?!&&p=b2f3ceeb7c58fe0b74b43433be04e81e29ab2df2af17f606df9c0a705af54d2dJmltdHM9MTc3OTE0ODgwMA&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=362ed1fd-8415-6449-1add-c70685866574&psq=azay+le+rideau&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuYXpheS1sZS1yaWRlYXUuZnIv Les origines du château

Connaissez-vous l’histoire de ce château édifié sur une petite île de l’Indre ?

Bâti sous le règne de François Ier par Gilles Berthelot, financier du roi, le château d’Azay-le-Rideau présente une subtile alliance de traditions françaises et de décors innovants venus d’Italie.

Devenu une icône du nouvel art de bâtir du Val de Loire au XVIe siècle, il est aujourd’hui considéré comme l’un des fleurons de l’architecture de la première Renaissance française.

Le XIXe siècle : une nouvelle renaissance

Si ses deux ailes ont été élevées dans les premières années du XVIe siècle, c’est au XIXe siècle que le château prend la forme que nous lui connaissons aujourd’hui. À ce titre, Azay-le-Rideau doit à la fois être apprécié comme un joyau architectural du XVIe siècle et comme un exemple représentatif du goût du XIXe siècle pour l’art de la Renaissance.

C’est d’ailleurs à cette même période que fut conçu le parc paysager qui l’entoure aujourd’hui comme un véritable écrin de verdure.

À la fin du XIXe siècle, le château passe entre les mains de plusieurs propriétaires avant d’être finalement acheté par l’État en 1905. Il est aujourd’hui géré et ouvert à la visite par le Centre des monuments nationaux. À vélo

La commune d’Azay-le-Rideau se situe sur les itinéraires cyclables de la Cyclo Bohème et de la Loire à Vélo.

Le monument labellisé Accueil Vélo offre tous les services permettant d’y accéder confortablement à vélo.

Attention : le parc à vélos est ouvert aux horaires du château uniquement.

En train

La commune d’Azay-le-Rideau est desservie par la ligne SNCF Tours-Chinon.

La gare est accessible à pied (2,1 km).

En voiture

A10 depuis Paris, puis A85 direction Angers, sortie numéro 9 puis D751

A10 depuis Poitiers, sortie numéro 25 puis D760 et D57

A 85, sortie numéro 9, puis D751

Le château d’Azay-le-Rideau est situé au cœur du village d’Azay-le-Rideau.

De nombreux parkings sont disponibles.

Découvrez le travail de la photographe américaine Karen Knorr à travers une exposition rétrospective de plus de quarante années de création.

© Karen Knorr