Fête du Battage Azay-le-Rideau
dimanche 13 septembre 2026
Fête du Battage
17 Route de Marnay Azay-le-Rideau Indre-et-Loire
Tarif : 13 EUR
13
Tarif de base plein tarif
Dimanche 2026-09-13
fin : 2026-09-13
2026-09-13
Grand retour de notre traditionnelle FETE DU BATTAGE !
Les familles pourront ainsi admirer le travail des artisans
-Battage à l’ancienne,
-Fabrication traditionnelle de beurre, farine, jus de pomme, corde,
-Forgeron,
-Débardage avec chevaux de trait
-Restauration, Buvette, Musique
-Jeux
Fête du battage 2026
Après deux années d’absence, c’est avec un très grand plaisir que l’équipe de la Cité Rétro-Mécanique vous annonce la tenue de son grand rassemblement annuel le Dimanche 13 septembre 2026 !
Cette édition de notre RETRO-FETE verra le retour de notre traditionnelle FETE DU BATTAGE !
Tout au long de cette journée, nous ferons découvrir à nos visiteurs les métiers d’autrefois. Les familles pourront ainsi admirer le travail remarquable des artisans
– Battage à l’ancienne,
– Fabrication à l’ancienne de beurre, farine, jus de pomme, corde
– Forgeron,
– Débardage avec chevaux de trait 13 .
17 Route de Marnay Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 36 18 resa@musee-dufresne.com
English :
Our traditional DRUMMING FESTIVAL is back!
Families will be able to admire the work of our craftsmen:
-Old-fashioned threshing,
-Traditional production of butter, flour, apple juice and rope,
-Blacksmithing,
-Horse-drawn logging
-Catering, refreshments, music
-Games
