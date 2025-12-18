Fête du Battage

17 Route de Marnay Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Grand retour de notre traditionnelle FETE DU BATTAGE !

Les familles pourront ainsi admirer le travail des artisans

-Battage à l’ancienne,

-Fabrication traditionnelle de beurre, farine, jus de pomme, corde,

-Forgeron,

-Débardage avec chevaux de trait

-Restauration, Buvette, Musique

-Jeux

Fête du battage 2026

Après deux années d’absence, c’est avec un très grand plaisir que l’équipe de la Cité Rétro-Mécanique vous annonce la tenue de son grand rassemblement annuel le Dimanche 13 septembre 2026 !

Cette édition de notre RETRO-FETE verra le retour de notre traditionnelle FETE DU BATTAGE !

Tout au long de cette journée, nous ferons découvrir à nos visiteurs les métiers d’autrefois. Les familles pourront ainsi admirer le travail remarquable des artisans

– Battage à l’ancienne,

– Fabrication à l’ancienne de beurre, farine, jus de pomme, corde

– Forgeron,

– Débardage avec chevaux de trait 13 .

17 Route de Marnay Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 36 18 resa@musee-dufresne.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Our traditional DRUMMING FESTIVAL is back!

Families will be able to admire the work of our craftsmen:

-Old-fashioned threshing,

-Traditional production of butter, flour, apple juice and rope,

-Blacksmithing,

-Horse-drawn logging

-Catering, refreshments, music

-Games

L’événement Fête du Battage Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-01-08 par ADT 37