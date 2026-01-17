Visite de l’exposition « Karen Knorr habite le château », Château d’Azay-le-Rideau, Azay-le-Rideau

Informations pratiques

Visite de l’exposition « Karen Knorr habite le château » 19 et 20 septembre Château d’Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’univers singulier de la photographe Karen Knorr dans une exposition rétrospective de son travail où animaux et lieux patrimoniaux se rencontrent dans une mise en scène poétique et énigmatique.

L’exposition est présentée dans toutes les salles du château.

Château d’Azay-le-Rideau 19 rue Balzac, 37190 Azay-le-Rideau, France Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247454204 http://www.azay-le-rideau.fr En 1355, le donjon de Hugues Rideau est brûlé par les Anglais. Gilles Berthelot le fait raser pour édifier, sur cet emplacement, le bâtiment actuel, qui aurait été construit par l’architecte Etienne Rousseau, de 1518 à 1529. Restaurations au XIXe siècle. Le château a été acquis par l’Etat le 11 août 1905. De Tours : sortie n° 11, D 751 vers Chinon De Poitiers : N 10 jusqu’à Sainte Maure, puis D 760 et D57 jusqu’à Azay-le-Rideau

Découvrez l’univers singulier de la photographe Karen Knorr dans une exposition rétrospective de son travail où animaux et lieux patrimoniaux se rencontrent dans une mise en scène poétique et est du…

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