vignobles en Scène ! Le Chinon dans tous ses états Azay-le-Rideau
vendredi 16 octobre 2026 · Azay-le-Rideau
Informations pratiques
Azay-le-Rideau
vignobles en Scène ! Le Chinon dans tous ses états
26 Rue Balzac Azay-le-Rideau Indre-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-16
Vignobles en Scène !
La Boutique du Domaine Paget à Azay-le-Rideau vous propose son animation Le Chinon dans tous ses états .
Dégustation de 2 vins avec accord 1 accord fromage de chèvre vin blanc sec & 1 accord poire tapée pétillant blanc
Le vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 octobre (sur
Vignobles en Scène !
La Boutique du Domaine Paget à Azay-le-Rideau vous propose son animation Le Chinon dans tous ses états .
Dégustation de 2 vins avec accord 1 accord fromage de chèvre vin blanc sec & 1 accord poire tapée pétillant blanc
Le vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 octobre (sur les horaires de la boutique)
12€ par personne
Réservation à boutique@domainepaget.fr 12 .
26 Rue Balzac Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 28 67 29 boutique@domainepaget.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Wineries in the Spotlight!
The Domaine Paget Boutique in Azay-le-Rideau invites you to its event, “Chinon in All Its Forms.”
Tasting of 2 wines with pairings: 1 pairing of goat cheese with dry white wine & 1 pairing of candied pear with sparkling white wine
Friday, October 16, Saturday, Octo
L’événement vignobles en Scène ! Le Chinon dans tous ses états Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-08-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
À voir aussi à Azay-le-Rideau (Indre-et-Loire)
- Fête des jardins Château de l’Islette Azay-le-Rideau 12 septembre 2026
- Café des bulles Azay-le-Rideau 12 septembre 2026
- Fête du Battage Azay-le-Rideau 13 septembre 2026
- JEP: Ouverture Exceptionnelle de la Réserve Azay-le-Rideau 19 septembre 2026
- JEP Vallée troglodytique des Goupillères Azay-le-Rideau 19 septembre 2026