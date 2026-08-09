Informations pratiques

Azay-le-Rideau

vignobles en Scène ! Le Chinon dans tous ses états

26 Rue Balzac Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-16

Vignobles en Scène !

La Boutique du Domaine Paget à Azay-le-Rideau vous propose son animation Le Chinon dans tous ses états .

Dégustation de 2 vins avec accord 1 accord fromage de chèvre vin blanc sec & 1 accord poire tapée pétillant blanc

Le vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 octobre (sur

Vignobles en Scène !

La Boutique du Domaine Paget à Azay-le-Rideau vous propose son animation Le Chinon dans tous ses états .

Dégustation de 2 vins avec accord 1 accord fromage de chèvre vin blanc sec & 1 accord poire tapée pétillant blanc

Le vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 octobre (sur les horaires de la boutique)

12€ par personne

Réservation à boutique@domainepaget.fr 12 .

26 Rue Balzac Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 28 67 29 boutique@domainepaget.fr

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English :

Wineries in the Spotlight!

The Domaine Paget Boutique in Azay-le-Rideau invites you to its event, “Chinon in All Its Forms.”

Tasting of 2 wines with pairings: 1 pairing of goat cheese with dry white wine & 1 pairing of candied pear with sparkling white wine

Friday, October 16, Saturday, Octo

L’événement vignobles en Scène ! Le Chinon dans tous ses états Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-08-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme