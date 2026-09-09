Lecture, jeux et ateliers pour les tout petits Azay-le-Rideau
mercredi 9 septembre 2026 · Azay-le-Rideau
Informations pratiques
Azay-le-Rideau
Lecture, jeux et ateliers pour les tout petits
13 Place de la République Azay-le-Rideau Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-09-09 2026-10-07
Lecture à voix haute par les médiathécaires
Mercredis 04/02 04/03 01/04 06/05 10/06 09/09 et 07/10
Accueilli avec un petit verre de sirop, les enfants se posent, découvrent ou redécouvrent le plaisir d’écouter des histoires.
Lecture à voix haute par les médiathécaires
Mercredis 04/02 04/03 01/04 06/05 10/06 09/09 et 07/10
Accueilli avec un petit verre de sirop, les enfants se posent, découvrent ou redécouvrent le plaisir d’écouter des histoires. Un moment partagé qui laisse aller l’imaginaire des petits, éveille leurs sens, leur curiosité et leur capacité à créer leurs propres mondes. Ni décor, ni accessoire… pourtant tout y est pour passer un bon moment et célébrer le plaisir de la lecture. .
13 Place de la République Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 45 23 32 mediathequelacanopee@azaylerideau.fr
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English :
Reading aloud by multimedia librarians
Wednesdays 04/02 04/03 01/04 06/05 10/06 09/09 and 07/10
Welcomed with a small glass of syrup, children relax, discover or rediscover the pleasure of listening to stories.
L’événement Lecture, jeux et ateliers pour les tout petits Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-01-24 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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