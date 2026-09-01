Informations pratiques

Azay-le-Rideau

Fête des jardins Château de l’Islette

9 Route de Langeais Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-12 10:30:00

fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-13

Et rendez-vous les 12 & 13 septembre pour notre toute première Fête des Jardins & Savoir-Faire ! Plantes, créations, artisans locaux… un joli week-end à ne pas manquer !

Et rendez-vous les 12 & 13 septembre pour notre toute première Fête des Jardins & Savoir-Faire ! Plantes, créations, artisans locaux… un joli week-end à ne pas manquer ! .

9 Route de Langeais Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire info@chateaudelislette.fr

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English :

? And join us on September 12 & 13 for our very first Garden & Craft Fair! Plants, crafts, local artisans… a lovely weekend you won’t want to miss!

L’événement Fête des jardins Château de l’Islette Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-08-24 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme