AGENDA · Azay-le-Rideau
Célébration pour la bénédiction des cloches de l’église Azay-le-Rideau
samedi 19 septembre 2026 · Azay-le-Rideau
Informations pratiques
Azay-le-Rideau
Célébration pour la bénédiction des cloches de l’église
Azay-le-Rideau Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
célébration pour la bénédiction des cloches de l’église
célébration pour la bénédiction des cloches de l’église .
Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
Celebration for the blessing of the church bells
L’événement Célébration pour la bénédiction des cloches de l’église Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-08-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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