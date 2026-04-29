Informations pratiques

Azay-le-Rideau

Célébration pour la bénédiction des cloches de l’église

Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 18:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

célébration pour la bénédiction des cloches de l’église

célébration pour la bénédiction des cloches de l’église .

Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

Celebration for the blessing of the church bells

L’événement Célébration pour la bénédiction des cloches de l’église Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-08-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme