UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Azay-le-Rideau

Célébration pour la bénédiction des cloches de l’église Azay-le-Rideau

samedi 19 septembre 2026 · Azay-le-Rideau

Célébration pour la bénédiction des cloches de l’église Azay-le-Rideau

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Ville
37190 Azay-le-Rideau
Département
Indre-et-Loire
Tarif

Azay-le-Rideau

Célébration pour la bénédiction des cloches de l’église

Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 18:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

célébration pour la bénédiction des cloches de l’église
célébration pour la bénédiction des cloches de l’église   .

Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Celebration for the blessing of the church bells

L’événement Célébration pour la bénédiction des cloches de l’église Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-08-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme

À voir aussi à Azay-le-Rideau (Indre-et-Loire)