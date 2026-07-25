Informations pratiques

Azay-le-Rideau

Cinéma en plein air Ce qui nous lie

Place de la République Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-08 19:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Le samedi 8 août, le film Ce qui nous lie de Cédric Klapisch vous attend sur la Place de la République à Azay-le-Rideau.

Buvette et petite restauration sur place.

Projection à la tombée de la nuit (vers 19h)

Gratuit

Cinéma Plein Air 2026 à Azay-le-Rideau

Film Ce qui nous lie

Le samedi 8 août, le film Ce qui nous lie de Cédric Klapisch vous attend sur la Place de la République à Azay-le-Rideau.

SYNOPSIS Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour faire le tour du monde. En apprenant la mort imminente de son père, il revient dans la terre de son enfance. Il retrouve sa sœur, Juliette, et son frère, Jérémie. Leur père meurt juste avant le début des vendanges. En l’espace d’un an, au rythme des saisons qui s’enchaînent, ces 3 jeunes adultes vont retrouver ou réinventer leur fraternité, s’épanouissant et mûrissant en même temps que le vin qu’ils fabriquent.

Buvette et petite restauration sur place.

Projection à la tombée de la nuit (vers 19h)

Gratuit .

Place de la République Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 29 00 contact@tourainevalleedelindre.fr

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English :

Open-air screening of Christian Duguay’s Jappeloup, starring Guillaume Canet and Daniel Auteuil.

Organized by CCVI in partnership with the town and associations.

L’événement Cinéma en plein air Ce qui nous lie Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-07-25 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme