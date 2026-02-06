Concert orchestre 80 musiciens au château de l’Islette Azay-le-Rideau
Concert orchestre 80 musiciens au château de l’Islette Azay-le-Rideau mardi 4 août 2026.
Concert orchestre 80 musiciens au château de l’Islette
Azay-le-Rideau Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Concert orchestre 80 musiciens le mardi 4 août
À 18h, œuvre musicale racontant l’histoire des bateliers sur la Loire.
Ouvert jusqu’à 20h Tarif habituel
Concert orchestre 80 musiciens le mardi 4 août
À 18h, œuvre musicale racontant l’histoire des bateliers sur la Loire.
Ouvert jusqu’à 20h Tarif habituel .
Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 25 40 10 info@chateaudelislette.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take advantage of 7 exceptional evenings to discover the château and its grounds at nightfall by the light of 1000 candles, and share a picnic with family and friends. Full program on the website.
L’événement Concert orchestre 80 musiciens au château de l’Islette Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2026-02-02 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme