Concert orchestre 80 musiciens au château de l’Islette

Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Début : 2026-08-04

2026-08-04

Concert orchestre 80 musiciens le mardi 4 août

À 18h, œuvre musicale racontant l’histoire des bateliers sur la Loire.

Ouvert jusqu’à 20h Tarif habituel

Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 25 40 10 info@chateaudelislette.fr

English :

Take advantage of 7 exceptional evenings to discover the château and its grounds at nightfall by the light of 1000 candles, and share a picnic with family and friends. Full program on the website.

