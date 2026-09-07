Animations ludiques autour de l’archéologie, mini bacs de fouille, Villa gallo-romaine d’Antone, Pierre-Buffière

Informations pratiques

Animations ludiques autour de l’archéologie, mini bacs de fouille 19 et 20 septembre Villa gallo-romaine d’Antone Haute-Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Je fouille à la manière des archéologues !

Équipés comme de véritables archéologues, les enfants pourront s’initier à la fouille grâce à des mini-bacs spécialement aménagés. Ils découvriront ainsi la vie quotidienne des Gallo-Romains de la villa d’Antone.

Villa gallo-romaine d’Antone Villa d’Antone, 87260 Pierre-Buffière Pierre-Buffière 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine https://www.as-dupuytren-mv.fr Sur un plateau surplombant les vallées de la Briance et du Blanzou, les vestiges gallo-romains de la villa d’Antone se dévoilent. La villa est un domaine très vaste où l’on distingue deux parties : l’espace réservé à la vie des maîtres, comprenant les thermes, le nymphée, un lieu de culte, et la partie dédiée aux artisans et aux serviteurs. Deux puits (un rond et un carré, ce dernier étant recouvert par une charpente gallo-romaine depuis 2013) ainsi qu’un grand égout dallé sont également clairement visibles.

Je fouille à la manière des archéologues!