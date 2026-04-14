Animations petit chevalier, tir à l’arc et jeux anciens, pont de la citadelle, Montreuil-sur-Mer

Animations petit chevalier, tir à l’arc et jeux anciens 25 et 26 avril pont de la citadelle Pas-de-Calais

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T10:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

Tir de Bricole : La bricole est une machine de défense des fortifications. Simple d’usage, elle est selon la légende utilisée plutôt par les femmes pendant que les hommes défendent les fortifications armes à la main. Encadré par un guide, vous pourrez vous essayer aux tirs de cette machine et en apprendre plus sur la défense et l’attaque des fortifications.

Tir à l’arc : Vous n’aviez jamais osé tirer à l’arc ? Vous êtes au contraire un amateur ? Pas de souci, la 1ere compagnie de tir à l’arc de Montreuil sera là pour satisfaire vos envies

Jeux anciens : Grâce aux jeux anciens prêtés par ATM bois venez tester votre adresse et votre esprit statège

Jeux de quilles : Véritable patrimoine immatériel emblématique de notre territoire, le jeux de Quille à neuf est une institution du montreuillois. Un jeux de quille sera mis à disposition afin que vous puissiez vous essayer à ce sport

Atelier du petit chevalier : Costumes, arcs, arbalètes pédagogiques, voici les prêts que nous proposons aux enfants pour vivre une visite immersive. Aventure garantie, l’ennuie aux oubliettes

pont de la citadelle rue Carnot 62170 Montreuil-sur-Mer Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Venez vous entrainez à devenir un vrai chevalier

benoit bremer