Visite guidée de la Citadelle de Montreuil sur mer, pont de la citadelle, Montreuil-sur-Mer

Visite guidée de la Citadelle de Montreuil sur mer 25 et 26 avril pont de la citadelle Pas-de-Calais

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T15:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T16:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:00:00+02:00

Avec un guide c’est toujours mieux ! Faites un saut dans le temps et venez apprendre comment et pourquoi un château royal du XIIIe siècle va se transformer pour devenir l’une des premières citadelles bastionnées de France.

pont de la citadelle rue Carnot 62170 Montreuil-sur-Mer Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 86 90 83 »}]

Visite guidée de la Citadelle de Montreuil sur mer

benoit bremer