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Visite guidée de la Citadelle de Montreuil sur mer, pont de la citadelle, Montreuil-sur-Mer

Visite guidée de la Citadelle de Montreuil sur mer, pont de la citadelle, Montreuil-sur-Mer

Visite guidée de la Citadelle de Montreuil sur mer, pont de la citadelle, Montreuil-sur-Mer samedi 25 avril 2026.

Lieu : pont de la citadelle

Adresse : rue Carnot 62170 Montreuil-sur-Mer

Ville : 62170 Montreuil-sur-Mer

Département : Pas-de-Calais

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Tarif : Gratuit

Visite guidée de la Citadelle de Montreuil sur mer 25 et 26 avril pont de la citadelle Pas-de-Calais

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T15:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T16:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:00:00+02:00

Avec un guide c’est toujours mieux ! Faites un saut dans le temps et venez apprendre comment et pourquoi un château royal du XIIIe siècle va se transformer pour devenir l’une des premières citadelles bastionnées de France.

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Visite guidée de la Citadelle de Montreuil sur mer

benoit bremer

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