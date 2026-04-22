Animations sur le Marché bio de Saint-Laurent-Lolmie Lendou-en-Quercy

Lendou-en-Quercy

Animations sur le Marché bio de Saint-Laurent-Lolmie

Place de Saint-Laurent-Lolmie Lendou-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 17:00:00

fin : 2026-05-05 19:00:00

Date(s) :

2026-05-05

Cela fait 2 ans que nous avons créé ce marché à Saint Laurent Lolmie, et il rencontre toujours autant de succès.

Depuis le début, ce marché à pour vocation de proposer une solution pour manger local et de qualité mais également pour être un lieu de convivialité et dynamiser nos belles campagnes.

Alors le mardi 5 mai, on pousse les murs du local, on s'étale sur toute la place du village le temps de nos deux heures hebdomadaires et plus, et on s'ambiance en musique !

Cela fait 2 ans que nous avons créé ce marché à Saint Laurent Lolmie, et il rencontre toujours autant de succès.

Depuis le début, ce marché à pour vocation de proposer une solution pour manger local et de qualité mais également pour être un lieu de convivialité et dynamiser nos belles campagnes.

Alors le mardi 5 mai, on pousse les murs du local, on s'étale sur toute la place du village le temps de nos deux heures hebdomadaires et plus, et on s'ambiance en musique !

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Place de Saint-Laurent-Lolmie Lendou-en-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 37 06 73 62 jardinsdemerilde@lilo.org

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English :

It’s been 2 years since we created this market in Saint Laurent Lolmie, and it’s still going strong.

From the very beginning, this market’s vocation has been to offer a solution for eating local and quality food, but also to be a place of conviviality and to energize our beautiful countryside.

So on Tuesday, May 5th, we push back the walls of the local, we spread out all over the village square for the time of our two weekly hours and more, and we'll have a good time with music!

L’événement Animations sur le Marché bio de Saint-Laurent-Lolmie Lendou-en-Quercy a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Cahors Vallée du Lot