Animaux étranges, Médiathèque Jean Rousselot, Guyancourt

Informations pratiques

Animaux étranges 2 et 3 octobre Médiathèque Jean Rousselot Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T15:00:00+02:00 – 2026-10-02T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00

Partez à la découverte d’animaux étranges.Certains sont réels,d’autres créés avec l’intelligence artificielle. Saurez-vous les différencier et discerner le vrai du faux ?

Médiathèque Jean Rousselot 12 PLACE BEREGOVOY 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 0139300850 https://e-mediatheque.sqy.fr/

Biblis en folie 2026

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