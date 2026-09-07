AGENDA · Guyancourt
Animaux étranges, Médiathèque Jean Rousselot, Guyancourt
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque Jean Rousselot · Guyancourt
Informations pratiques
Animaux étranges 2 et 3 octobre Médiathèque Jean Rousselot Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T15:00:00+02:00 – 2026-10-02T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00
Partez à la découverte d’animaux étranges.Certains sont réels,d’autres créés avec l’intelligence artificielle. Saurez-vous les différencier et discerner le vrai du faux ?
Médiathèque Jean Rousselot 12 PLACE BEREGOVOY 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 0139300850 https://e-mediatheque.sqy.fr/
Biblis en folie 2026
©biblisenfolie
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