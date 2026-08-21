« Guyancourt se dévoile » : balades historiques à Bouviers et à Villaroy, Commune De Guyancourt – Service des archives Et Du Patrimoine, Guyancourt

dimanche 20 septembre 2026 · Commune De Guyancourt - Service des archives Et Du Patrimoine · Guyancourt

Informations pratiques

« Guyancourt se dévoile » : balades historiques à Bouviers et à Villaroy Dimanche 20 septembre, 10h30, 15h00 Commune De Guyancourt – Service des archives Et Du Patrimoine Yvelines

Prévoir des chaussures confortables

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Guyancourt est une ville qui, en l’espace d’un demi-siècle, a su évoluer pour répondre à des défis démographique et urbanistique, sans pour autant perdre son identité historique. Decouvrez ces différents visages à l’occasion de deux balades historiques : la première à Bouviers, racontera l’histoire du village, du roi Soleil à la Seconde Guerre mondiale ; la seconde racontera l’aventure de la Ville Nouvelle à travers le quartier de Villaroy et se conclura sur la construction du quartier des Savoirs.

Dimanche à 10h30 : Balade à Bouviers

Dimanche à 15h : Balade à Villaroy

Commune De Guyancourt – Service des archives Et Du Patrimoine 14 D2127A, 78280 Guyancourt, France Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 30 48 33 70 »}, {« type »: « email », « value »: « service.archives@ville-guyancourt.fr »}]

Visite commentée

© Collections Musée de la ville – SQY