Visite de la Bibliothèque Universitaire de Guyancourt, Bibliothèque universitaire de Saint-Quentin-en-Yvelines, Guyancourt

Informations pratiques

Visite de la Bibliothèque Universitaire de Guyancourt Samedi 19 septembre, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30 Bibliothèque universitaire de Saint-Quentin-en-Yvelines Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

La visite de la bibliothèque s’articule autour d’une présentation de son architecture extérieure et intérieure, de l’aménagement spatial des collections, de ses espaces et des services adaptés aux nouveaux besoins de la communauté universitaire.

Bibliothèque universitaire de Saint-Quentin-en-Yvelines 45 boulevard Vauban 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France http://www.bib.uvsq.fr https://twitter.com/BIBuvsq;https://www.facebook.com/bibuvsq;https://www.instagram.com/bibuvsq/ Inauguré en 2005, le bâtiment universitaire puise son inspiration chez l’architecte Le Corbusier pour offrir aux étudiants saint-quentinois un cadre de travail privilégié. La bibliothèque entend répondre à la nouvelle donne documentaire, désormais hybride (papier et électronique). Il s’agit autant d’un lieu ressource, pensé comme un bouquet de services, sur place et à distance, qu’un espace à vivre pour des étudiants qui travaillent seuls ou en petits groupes. À 30 km de Paris: – A86, sortie Versailles-Satory/Guyancourt – A13, suivre Saint-Quentin-en-Yvelines/Guyancourt

Visite commentée

©La Bibliothèque universitaire vue du Parc des Sources de la Bièvres © D.R. / UVSQ