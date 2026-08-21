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Visite de la Bibliothèque Universitaire de Guyancourt, Bibliothèque universitaire de Saint-Quentin-en-Yvelines, Guyancourt

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque universitaire de Saint-Quentin-en-Yvelines · Guyancourt

Visite de la Bibliothèque Universitaire de Guyancourt, Bibliothèque universitaire de Saint-Quentin-en-Yvelines, Guyancourt

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque universitaire de Saint-Quentin-en-Yvelines
Adresse
45 boulevard Vauban 78280 Guyancourt
Ville
78280 Guyancourt
Département
Yvelines

Visite de la Bibliothèque Universitaire de Guyancourt Samedi 19 septembre, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30 Bibliothèque universitaire de Saint-Quentin-en-Yvelines Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

La visite de la bibliothèque s’articule autour d’une présentation de son architecture extérieure et intérieure, de l’aménagement spatial des collections, de ses espaces et des services adaptés aux nouveaux besoins de la communauté universitaire.

Bibliothèque universitaire de Saint-Quentin-en-Yvelines 45 boulevard Vauban 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France http://www.bib.uvsq.fr https://twitter.com/BIBuvsq;https://www.facebook.com/bibuvsq;https://www.instagram.com/bibuvsq/ Inauguré en 2005, le bâtiment universitaire puise son inspiration chez l’architecte Le Corbusier pour offrir aux étudiants saint-quentinois un cadre de travail privilégié. La bibliothèque entend répondre à la nouvelle donne documentaire, désormais hybride (papier et électronique). Il s’agit autant d’un lieu ressource, pensé comme un bouquet de services, sur place et à distance, qu’un espace à vivre pour des étudiants qui travaillent seuls ou en petits groupes. À 30 km de Paris: – A86, sortie Versailles-Satory/Guyancourt – A13, suivre Saint-Quentin-en-Yvelines/Guyancourt
Visite commentée

©La Bibliothèque universitaire vue du Parc des Sources de la Bièvres © D.R. / UVSQ

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