Le Musée de la Ville fête Biblis en folie, Médiathèque Jean Rousselot, Guyancourt

Informations pratiques

Le Musée de la Ville fête Biblis en folie Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque Jean Rousselot Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Le Musée de la ville de Saint-Quentin en Yvelines s’associe à la Médiathèque Jean -Rousselot, pour inaugurer le Bicentenaire de la Photographie et Biblis en Folie.

Médiathèque Jean Rousselot 12 PLACE BEREGOVOY 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 0139300850 https://e-mediatheque.sqy.fr/

Biblis en folie 2026

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