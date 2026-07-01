AGENDA · Naillat
Animots Naillat
vendredi 10 juillet 2026 · Naillat
Informations pratiques
Naillat
Animots
Le monteil Naillat Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Le vendredi 10 juillet à 20h30 c’est le projet Animots qui vient jouer chez nous, au 14 le Monteil 23800 Naillat.
Attention, grange non chauffée…
(Ouverture des portes à 19h pour des régalades). .
Le monteil Naillat 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 25 97
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English : Animots
L’événement Animots Naillat a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Pays Dunois
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