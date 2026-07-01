UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Naillat

Animots Naillat

vendredi 10 juillet 2026 · Naillat

Animots Naillat

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Le monteil
Ville
23800 Naillat
Département
Creuse
Tarif

Naillat

Animots

Le monteil Naillat Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:30:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Le vendredi 10 juillet à 20h30 c’est le projet Animots qui vient jouer chez nous, au 14 le Monteil 23800 Naillat.
Attention, grange non chauffée…
(Ouverture des portes à 19h pour des régalades).   .

Le monteil Naillat 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 25 97 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animots

L’événement Animots Naillat a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Pays Dunois

À voir aussi à Naillat (Creuse)