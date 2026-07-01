Informations pratiques

Naillat

Animots

Le monteil Naillat Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Le vendredi 10 juillet à 20h30 c’est le projet Animots qui vient jouer chez nous, au 14 le Monteil 23800 Naillat.

Attention, grange non chauffée…

(Ouverture des portes à 19h pour des régalades). .

Le monteil Naillat 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 25 97

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English : Animots

L’événement Animots Naillat a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Pays Dunois