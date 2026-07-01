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AGENDA · Naillat

Naillat fête le 14 juillet Naillat

mardi 14 juillet 2026 · Naillat

Naillat fête le 14 juillet Naillat

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Adresse
le bourg
Ville
23800 Naillat
Département
Creuse
Tarif

Naillat

Naillat fête le 14 juillet

le bourg Naillat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Le comité des fêtes de Naillat propose de fêter le 14 juillet avec un course de tracteurs à pédales à 15h pour le début de la course (2€ la participation), fête foraine, structure gonflable, bands, food trucks, feu d’artifice et bal en plein air
Infos et inscriptions au 06 67 41 28 63 ou 06 73 00 10 37   .

le bourg Naillat 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 41 28 63 

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English : Naillat fête le 14 juillet

L’événement Naillat fête le 14 juillet Naillat a été mis à jour le 2026-07-03 par Creuse Tourisme

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