Informations pratiques

Naillat

Naillat fête le 14 juillet

le bourg Naillat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Le comité des fêtes de Naillat propose de fêter le 14 juillet avec un course de tracteurs à pédales à 15h pour le début de la course (2€ la participation), fête foraine, structure gonflable, bands, food trucks, feu d’artifice et bal en plein air

Infos et inscriptions au 06 67 41 28 63 ou 06 73 00 10 37 .

le bourg Naillat 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 41 28 63

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English : Naillat fête le 14 juillet

L’événement Naillat fête le 14 juillet Naillat a été mis à jour le 2026-07-03 par Creuse Tourisme