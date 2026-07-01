Naillat fête le 14 juillet Naillat
mardi 14 juillet 2026 · Naillat
Informations pratiques
Naillat
Naillat fête le 14 juillet
le bourg Naillat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Le comité des fêtes de Naillat propose de fêter le 14 juillet avec un course de tracteurs à pédales à 15h pour le début de la course (2€ la participation), fête foraine, structure gonflable, bands, food trucks, feu d’artifice et bal en plein air
Infos et inscriptions au 06 67 41 28 63 ou 06 73 00 10 37 .
le bourg Naillat 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 41 28 63
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Naillat fête le 14 juillet
L’événement Naillat fête le 14 juillet Naillat a été mis à jour le 2026-07-03 par Creuse Tourisme
À voir aussi à Naillat (Creuse)
- Animots Naillat 10 juillet 2026
- Randonnée pédestre Naillat 14 juillet 2026
- Concert Trio Jubilate Naillat 24 juillet 2026
- Concert Lucie Horsch et Valentin Tournet Festival musique à la source Naillat 6 août 2026
- La nuit aux étoiles Naillat 14 août 2026