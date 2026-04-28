ANITA en concert pour le Folk Club de Cahors avec chanson pop électro Labastide-Marnhac
ANITA en concert pour le Folk Club de Cahors avec chanson pop électro Labastide-Marnhac vendredi 27 novembre 2026.
Labastide-Marnhac
ANITA en concert pour le Folk Club de Cahors avec chanson pop électro
Labastide-Marnhac Lot
Tarif : 15 – 15 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 20:00:00
fin : 2026-11-27
Date(s) :
2026-11-27
ANITA, c’est une flèche décochée en plein galop, le portrait sans fard d’une libération.
Sur scène, elle s’appuie sur sa basse et la complicité vocale de la claviériste Romane Tsacanias pour projeter son chant pétri d’âme
ANITA, c’est une flèche décochée en plein galop, le portrait sans fard d’une libération.
Sur scène, elle s’appuie sur sa basse et la complicité vocale de la claviériste Romane Tsacanias pour projeter son chant pétri d’âme. Les voix ricochent et se promènent dans tous les spectres, tandis que la guitare électrique d’Andréas Kyriakou et la batterie hybride de Didier Delluc arrimant solidement le groove sur terre.
La musique palpitante du quartet ANITA vous tient en haleine, la force émancipatrice qui transpire de chacune de ses chansons embarque son public dans un voyage tantôt planant, dansant, furieusement créatif.
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Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie +33 6 86 06 85 83 folkclubcahors@gmail.com
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English :
ANITA is an arrow shot at full gallop, an unvarnished portrait of liberation.
On stage, she relies on her bass and the vocal complicity of keyboardist Romane Tsacanias to project her soulful vocals
L’événement ANITA en concert pour le Folk Club de Cahors avec chanson pop électro Labastide-Marnhac a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Cahors Vallée du Lot
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