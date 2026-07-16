Anne Paceo, Conservatoire Léo Delibes, Clichy

Informations pratiques

Anne Paceo Jeudi 17 décembre, 20h30 Conservatoire Léo Delibes Hauts-de-Seine

de 15€ à 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-17T20:30:00+01:00 – 2026-12-17T22:30:00+01:00

Fin : 2026-12-17T20:30:00+01:00 – 2026-12-17T22:30:00+01:00

Après avoir marqué les spectateurs clichois lors de précédentes saisons, Anne Paceo poursuit son histoire avec Clichy et revient partager sa musique dans l’intimité de l’auditorium du Conservatoire Léo Delibes.

Figure majeure du jazz contemporain et triple Victoire de la Musique, la batteuse et compositrice développe depuis plusieurs années un univers singulier où se rencontrent jazz, musiques électroniques, transe et spiritualité. Avec Atlantis, elle nous invite à un voyage inspiré par les profondeurs marines, les récits de navigation et les paysages imaginaires de la cité engloutie.

Entourée d’un sextet d’exception, elle dessine des horizons sonores où se mêlent pulsations hypnotiques, textures électroniques, envolées mélodiques et climats cinématographiques. Une musique libre et immersive qui transporte l’auditeur bien au-delà des frontières du jazz.

Alors que le Théâtre Rutebeuf poursuit sa saison hors les murs durant sa rénovation, la présence d’Anne Paceo résonne comme un précieux signe de fidélité. Une artiste majeure qui choisit de retrouver le public clichois, en proximité, pour un concert d’une belle intensité.

Conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre, 92110 Clichy Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.ville-clichy.fr/ »}]

Anne Paceo, mêle jazz, électro et transe. Avec Atlantis, voyage sonore inspiré des profondeurs marines, porté par un sextet et des textures hypnotiques et cinématographiques.

Tanguy Ginter