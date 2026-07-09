Anne Paceo Conservatoire Léo Delibes Clichy
jeudi 17 décembre 2026 · Conservatoire Léo Delibes · Clichy
Informations pratiques
Après avoir marqué les spectateurs clichois lors de
précédentes saisons, Anne Paceo poursuit son histoire avec Clichy et revient
partager sa musique dans l’intimité de l’auditorium du Conservatoire Léo
Delibes.
Figure majeure du jazz contemporain et triple Victoire
de la Musique, la batteuse et compositrice développe depuis plusieurs années un
univers singulier où se rencontrent jazz, musiques électroniques, transe et
spiritualité. Avec Atlantis, elle nous invite à un voyage inspiré par
les profondeurs marines, les récits de navigation et les paysages imaginaires
de la cité engloutie.
Entourée d’un sextet d’exception, elle dessine des
horizons sonores où se mêlent pulsations hypnotiques, textures électroniques,
envolées mélodiques et climats cinématographiques. Une musique libre et
immersive qui transporte l’auditeur bien au-delà des frontières du jazz.
Alors que
le Théâtre Rutebeuf poursuit sa saison hors les murs durant sa rénovation, la
présence d’Anne Paceo résonne comme un précieux signe de fidélité. Une artiste
majeure qui choisit de retrouver le public clichois, en proximité, pour un
concert d’une belle intensité
Anne Paceo, triple Victoire de la Musique, mêle jazz, électro et transe. Avec Atlantis, voyage sonore inspiré des profondeurs marines, porté par un sextet et des textures hypnotiques et cinématographiques.
Le jeudi 17 décembre 2026
de 20h30 à 22h30
payant Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-12-17T21:30:00+01:00
fin : 2026-12-17T23:30:00+01:00
Date(s) : 2026-12-17T20:30:00+02:00_2026-12-17T22:30:00+02:00
Conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre 92110 Clichy
https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5637&lng=1
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