Anne Paceo Conservatoire Léo Delibes Clichy

Informations pratiques

Après avoir marqué les spectateurs clichois lors de

précédentes saisons, Anne Paceo poursuit son histoire avec Clichy et revient

partager sa musique dans l’intimité de l’auditorium du Conservatoire Léo

Delibes.

Figure majeure du jazz contemporain et triple Victoire

de la Musique, la batteuse et compositrice développe depuis plusieurs années un

univers singulier où se rencontrent jazz, musiques électroniques, transe et

spiritualité. Avec Atlantis, elle nous invite à un voyage inspiré par

les profondeurs marines, les récits de navigation et les paysages imaginaires

de la cité engloutie.

Entourée d’un sextet d’exception, elle dessine des

horizons sonores où se mêlent pulsations hypnotiques, textures électroniques,

envolées mélodiques et climats cinématographiques. Une musique libre et

immersive qui transporte l’auditeur bien au-delà des frontières du jazz.

Alors que

le Théâtre Rutebeuf poursuit sa saison hors les murs durant sa rénovation, la

présence d’Anne Paceo résonne comme un précieux signe de fidélité. Une artiste

majeure qui choisit de retrouver le public clichois, en proximité, pour un

concert d’une belle intensité

Anne Paceo, triple Victoire de la Musique, mêle jazz, électro et transe. Avec Atlantis, voyage sonore inspiré des profondeurs marines, porté par un sextet et des textures hypnotiques et cinématographiques.

Le jeudi 17 décembre 2026

de 20h30 à 22h30

payant Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-17T21:30:00+01:00

fin : 2026-12-17T23:30:00+01:00

Date(s) : 2026-12-17T20:30:00+02:00_2026-12-17T22:30:00+02:00

Conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre 92110 Clichy

https://billetterie.ville-clichy.fr/spectacle?id_spectacle=5637&lng=1



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