Année Musicale en Vaux d’Yonne Fédémuse Récital de piano Pascal Gallet Salle Romain Rolland, mairie de Clamecy Clamecy
Année Musicale en Vaux d’Yonne Fédémuse Récital de piano Pascal Gallet Salle Romain Rolland, mairie de Clamecy Clamecy lundi 6 avril 2026.
Année Musicale en Vaux d’Yonne Fédémuse Récital de piano Pascal Gallet
Salle Romain Rolland, mairie de Clamecy Place du 19 août Clamecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 17:00:00
fin : 2026-04-06 19:00:00
Date(s) :
2026-04-06
L’association Fédémuse présente Récital de piano par Pascal Gallet Répertoire Bach, Beethoven, Luguet, Xian Salle Romain Rolland, mairie de Clamecy .
Salle Romain Rolland, mairie de Clamecy Place du 19 août Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 63 10
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English : Année Musicale en Vaux d’Yonne Fédémuse Récital de piano Pascal Gallet
L’événement Année Musicale en Vaux d’Yonne Fédémuse Récital de piano Pascal Gallet Clamecy a été mis à jour le 2026-03-23 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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