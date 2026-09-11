Annette Messager et Harry Nuriev, Musée de la Chasse et de la Nature, Paris

Informations pratiques

Annette Messager et Harry Nuriev 19 et 20 septembre Musée de la Chasse et de la Nature Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pour la première fois dans sa carrière, l’œuvre d’Annette Messager est explorée à travers la figure animale, une présence essentielle de son travail depuis les années 1970. À travers eux, l’artiste questionne nos émotions, nos pulsions et notre rapport à l’humanité. Plus de 80 œuvres sont déployées dans une quinzaine de salles, au fil d’un parcours thématique où installations majeures, œuvres emblématiques et pièces inédites dialoguent avec les collections du musée.

Découvrez également dans la cour du musée une installation d’Harry Nuriev -artiste et designer de l’année Maison & Objet- mêlant art, environnement et design

https://chassenature.tickeasy.com/fr-FR/produits?familles=2314255387960406878

Musée de la Chasse et de la Nature 62 Rue des Archives, 75003 Paris, France Paris 75003 Quartier des Archives Paris Île-de-France 0153019240 https://www.chassenature.org [{« link »: « https://chassenature.tickeasy.com/fr-FR/produits?familles=2314255387960406878 »}] Hôtel de Guénégaud construit par François Mansart de 1652 à 1657, et l’hôtel de Mongelas. L’hôtel de Guénégaud, restauré de 1964 à 1966 par Jacqueline et François Sommer, est construit entre cour et jardin. Il possède un escalier de François Mansart, classé au titre des monuments historiques.

Visite libre avec parcours thématique « Annette Messager et Harry Nuriev »

©M.Domage