Annette Messager et Harry Nuriev, Musée de la Chasse et de la Nature, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Chasse et de la Nature · Paris
Informations pratiques
Annette Messager et Harry Nuriev 19 et 20 septembre Musée de la Chasse et de la Nature Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Pour la première fois dans sa carrière, l’œuvre d’Annette Messager est explorée à travers la figure animale, une présence essentielle de son travail depuis les années 1970. À travers eux, l’artiste questionne nos émotions, nos pulsions et notre rapport à l’humanité. Plus de 80 œuvres sont déployées dans une quinzaine de salles, au fil d’un parcours thématique où installations majeures, œuvres emblématiques et pièces inédites dialoguent avec les collections du musée.
Découvrez également dans la cour du musée une installation d’Harry Nuriev -artiste et designer de l’année Maison & Objet- mêlant art, environnement et design
https://chassenature.tickeasy.com/fr-FR/produits?familles=2314255387960406878
Musée de la Chasse et de la Nature 62 Rue des Archives, 75003 Paris, France Paris 75003 Quartier des Archives Paris Île-de-France 0153019240 https://www.chassenature.org [{« link »: « https://chassenature.tickeasy.com/fr-FR/produits?familles=2314255387960406878 »}] Hôtel de Guénégaud construit par François Mansart de 1652 à 1657, et l’hôtel de Mongelas. L’hôtel de Guénégaud, restauré de 1964 à 1966 par Jacqueline et François Sommer, est construit entre cour et jardin. Il possède un escalier de François Mansart, classé au titre des monuments historiques.
Visite libre avec parcours thématique « Annette Messager et Harry Nuriev »
©M.Domage
À voir aussi à Paris (Paris)
- Bal musette au kiosque Montsouris Parc Montsouris Paris 11 septembre 2026
- Anarkhé-exposition Asile_Exodus & Fuga, Centre Wallonie-Bruxelles I Galerie d’exposition, Paris 11 septembre 2026
- Comment entretenir mes plantes à la fin de l’été ? Maison du Jardinage et du Compostage PARIS 11 septembre 2026
- Sophie Divry présente « Rochebrune », Librairie de Paris, paris 11 septembre 2026
- La Bulle – Club de lecture pour ados Médiathèque James Baldwin Paris 11 septembre 2026