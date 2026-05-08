ANNETTE MESSAGER / Sirénocturne Piscine Château-Landon PARIS

Sirénocturne, Installation in situ et performances, 2026

L’artiste investit la Piscine Château-Landon, récemment rénovée, et en révèle la mémoire

liquide. Le bassin devient une scène immergée, peuplée de sirènes et de tritons — figures de

désir et d’ambiguïté dont le chant, depuis l’Antiquité, attire et égare.

L’architecture du lieu se transforme en chambre d’échos où circulent ces présences hybrides,

micorps

mirêve,

oscillant entre apparition et effacement. Des formes gonflables aux

contours organiques, comme issues des profondeurs, effleurent la surface, tandis qu’une

trame sonore et lumineuse enveloppe l’ensemble et en intensifie la dimension sensible.

Depuis les coursives, le public contemple ce monde aquatique en suspens.

À la croisée du mythe et de l’intime, Annette Messager métamorphose ce lieu du quotidien en

paysage fantastique. Elle y déploie une poétique de l’amour — faite d’attraction, d’illusion et

de vertige — et invite chacun à se laisser dériver, à l’écoute de ces voix venues du fond de l’eau.

Annette Messager (née en 1943 à Berck.

Elle vit et travaille à Paris) est une artiste

française reconnue pour ses installations

mêlant arts plastiques et narration

poétique. Son travail explore l’intime

et le fantastique, souvent à travers des

figures hybrides, des tissus, des objets ou

des formes sculpturales. Elle interroge la

mémoire, l’identité et les corps, créant

des univers immersifs qui mêlent beauté,

inquiétude et humour subtil.

Avec la participation des sirènes

professionnelles Claire La Sirène,

Ingrid Fabulet, Floria Darling et du triton

Gabriel Tabarini, des Miss Mermaid

et de l’Académie des Sirènes.

Annette Messager transforme la Piscine Château-Landon en paysage aquatique fantastique, peuplé de figures mythologiques et traversé par une poétique sensible de l’amour, du désir et du vertige.

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

samedi

de 18h00 à 02h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T05:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T18:00:00+02:00_2026-06-06T02:00:00+02:00

Piscine Château-Landon 31, rue du château-Landon 75010 PARIS



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