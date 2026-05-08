ANNETTE MESSAGER / Sirénocturne Piscine Château-Landon PARIS
ANNETTE MESSAGER / Sirénocturne Piscine Château-Landon PARIS samedi 6 juin 2026.
Sirénocturne, Installation in situ et performances, 2026
L’artiste investit la Piscine Château-Landon, récemment rénovée, et en révèle la mémoire
liquide. Le bassin devient une scène immergée, peuplée de sirènes et de tritons — figures de
désir et d’ambiguïté dont le chant, depuis l’Antiquité, attire et égare.
L’architecture du lieu se transforme en chambre d’échos où circulent ces présences hybrides,
micorps
mirêve,
oscillant entre apparition et effacement. Des formes gonflables aux
contours organiques, comme issues des profondeurs, effleurent la surface, tandis qu’une
trame sonore et lumineuse enveloppe l’ensemble et en intensifie la dimension sensible.
Depuis les coursives, le public contemple ce monde aquatique en suspens.
À la croisée du mythe et de l’intime, Annette Messager métamorphose ce lieu du quotidien en
paysage fantastique. Elle y déploie une poétique de l’amour — faite d’attraction, d’illusion et
de vertige — et invite chacun à se laisser dériver, à l’écoute de ces voix venues du fond de l’eau.
Annette Messager (née en 1943 à Berck.
Elle vit et travaille à Paris) est une artiste
française reconnue pour ses installations
mêlant arts plastiques et narration
poétique. Son travail explore l’intime
et le fantastique, souvent à travers des
figures hybrides, des tissus, des objets ou
des formes sculpturales. Elle interroge la
mémoire, l’identité et les corps, créant
des univers immersifs qui mêlent beauté,
inquiétude et humour subtil.
Avec la participation des sirènes
professionnelles Claire La Sirène,
Ingrid Fabulet, Floria Darling et du triton
Gabriel Tabarini, des Miss Mermaid
et de l’Académie des Sirènes.
Annette Messager transforme la Piscine Château-Landon en paysage aquatique fantastique, peuplé de figures mythologiques et traversé par une poétique sensible de l’amour, du désir et du vertige.
Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :
samedi
de 18h00 à 02h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T05:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T18:00:00+02:00_2026-06-06T02:00:00+02:00
Piscine Château-Landon 31, rue du château-Landon 75010 PARIS
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