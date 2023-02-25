Annulé | Focus Jeux Vidéo épisode 4 : l’atelier, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Annulé | Focus Jeux Vidéo épisode 4 : l’atelier Samedi 25 février 2023, 16h30 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-02-25T16:30:00+01:00 – 2023-02-25T17:30:00+01:00

Fin : 2023-02-25T16:30:00+01:00 – 2023-02-25T17:30:00+01:00

Pour décrypter et mieux comprendre le médium vidéoludique et ses enjeux, la Cité des sciences et de l’industrie organise les Focus jeux vidéo, en partenariat avec l’association Afrogameuses. Chaque mois, des spécialistes sont invités à l’e-LAB pour explorer un thème spécifique lié au jeu vidéo : métiers, formations, nouveaux usages, impact sociétal, etc.

A l’occasion du quatrième épisode des Focus jeux vidéo, notre invité 2080 vous propose d’échanger autour de la musique électronique, de l’apport du jeu vidéo dans ce domaine et de découvrir la chiptune, cette musique créé à partir de sons électronique de processeur vidéoludique.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Un atelier de musique électronique avec 2080 ! jeu vidéo jeux vidéo

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