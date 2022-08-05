Annulé | La nuit des étoiles, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Annulé | La nuit des étoiles 5 août 2022 et 11 août 2023 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

En accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2022-08-05T21:00:00+02:00 – 2022-08-05T23:59:00+02:00

Fin : 2023-08-11T21:00:00+02:00 – 2023-08-11T23:30:00+02:00

Cette soirée vous permettra de vous familiariser avec le ciel d’été et de réussir vos soirées d’observation du mois d’août, notamment les Perséides, cette magnifique pluie d’étoiles filantes entre le 10 et 15 août.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Venez construire une carte du ciel, découvrir le ciel du jour, repérer les constellations, certains satellites artificiels et comprendre le phénomène des étoiles filantes.