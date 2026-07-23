ANNULE Trajet Limoges Saint Junien avec l’Autorail Limousin Place Maison Dieu Limoges

Informations pratiques

Limoges

ANNULE Trajet Limoges Saint Junien avec l’Autorail Limousin

Place Maison Dieu Gare de Limoges Bénédictins Limoges Haute-Vienne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:35:00

fin : 2026-07-23 11:35:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-30

Embarquez pour une escapade à bord d’un autorail historique au départ de la gare des Bénédictins. L’accueil des voyageurs débute à 9h15, suivi d’une visite guidée de la gare, classée Monument historique. (accompagnement et commentaires par les bénévoles de l’association).

Le train part à 10h35 (arrêt à Aixe-sur-Vienne à 11h07) et rejoint Saint-Junien à 11h35 en traversant les paysages de la vallée de la Vienne à vitesse réduite. Profitez ensuite de plus de quatre heures pour sa collégiale, sa halle au grain, visiter le riche patrimoine industriel, en particulier la cité du cuir. (Réduction de 10% uniquement pour les adultes sur présentation du billet de train »Autorail Limousin »). Retour à 15h50 de Saint-Junien (arrêt à Aixe-sur-Vienne à 16h20), avec une arrivée à Limoges à 16h55.

Trajets des 23 et 30 Juillet annulés. .

Place Maison Dieu Gare de Limoges Bénédictins Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine autorail.limousin@yahoo.fr

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English : ANNULE Trajet Limoges Saint Junien avec l’Autorail Limousin

L’événement ANNULE Trajet Limoges Saint Junien avec l’Autorail Limousin Limoges a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Limoges Métropole