Anonyme Etait une Femme – récital hors piste – QUATUOR ARIANE Théâtre de l’Opprimé Paris
Anonyme Etait une Femme – récital hors piste – QUATUOR ARIANE Théâtre de l’Opprimé Paris mardi 28 avril 2026.
Anonyme Etait une Femme-récital hors piste
Dans ce récital lyrique indiscipliné, engagé et résolument
contemporain, le Quatuor Ariane met en lumière les compositrices
comme Lili Boulanger, Rebecca Clarke, Augusta Holmès, et d’autres
d’aujourd’hui comme Tatiana Probst, Isabelle Aboulker et Lise
Borel. C’est un véritable message de soutien à la créativité au
féminin par des interprètes aux grandes voix lyriques.
Partageant, avec joie et humour, la musique ainsi que leurs vécus
propres et la vie d’autres musiciennes, elles nous montrent
l’absurdité de certaines situations et invitent à la réflexion.Ici, le classique se frotte au présent, les cadres explosent, les
voix s’émancipent.Le résultat ? Un cri de liberté en vocalises, accessible aux
néophytes comme aux amoureux et amoureuses de musique savante.
C’est drôle,
irrévérencieux, puissant. Et profondément nécessaire.
Teaser : Teaser Anonyme était une femme
Mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30 avril à 20h30
Supplémentaire le mercredi 29 16h30
Billetterie sur https://www.billetreduc.com/spectacle/anonyme-etait-une-femme-397557
Ce
spectacle est soutenu par : la SACEM, le CNM, l’ADAMI, la SPEDIDAM, la
Ville du Mans et par Les Quinconces – L’Espal – Scène Nationale du Mans
et La Bertoche, scène de poche pour des accueils en résidence.
Anonyme Etait une Femme – récital hors piste
Le nouveau spectacle du Quatuor Ariane revient à Paris !!!
Du mardi 28 avril 2026 au jeudi 30 avril 2026 :
mercredi
de 16h30 à 18h00
mardi, mercredi, jeudi
de 20h30 à 22h00
payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-28T23:30:00+02:00
fin : 2026-05-01T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-28T20:30:00+02:00_2026-04-28T22:00:00+02:00;2026-04-29T16:30:00+02:00_2026-04-29T18:00:00+02:00;2026-04-29T20:30:00+02:00_2026-04-29T22:00:00+02:00;2026-04-30T20:30:00+02:00_2026-04-30T22:00:00+02:00
Théâtre de l’Opprimé 78/80 rue du Charolais 75012 Paris
https://www.quatuorariane.com/ quatuorariane@yahoo.fr https://www.facebook.com/quatuorariane https://www.facebook.com/quatuorariane
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