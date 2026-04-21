Anonyme Etait une Femme – récital hors piste – QUATUOR ARIANE Théâtre de l’Opprimé Paris

Anonyme Etait une Femme-récital hors piste

Dans ce récital lyrique indiscipliné, engagé et résolument

contemporain, le Quatuor Ariane met en lumière les compositrices

comme Lili Boulanger, Rebecca Clarke, Augusta Holmès, et d’autres

d’aujourd’hui comme Tatiana Probst, Isabelle Aboulker et Lise

Borel. C’est un véritable message de soutien à la créativité au

féminin par des interprètes aux grandes voix lyriques.

Partageant, avec joie et humour, la musique ainsi que leurs vécus

propres et la vie d’autres musiciennes, elles nous montrent

l’absurdité de certaines situations et invitent à la réflexion.Ici, le classique se frotte au présent, les cadres explosent, les

voix s’émancipent.Le résultat ? Un cri de liberté en vocalises, accessible aux

néophytes comme aux amoureux et amoureuses de musique savante.

C’est drôle,

irrévérencieux, puissant. Et profondément nécessaire.

Teaser : Teaser Anonyme était une femme



Mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30 avril à 20h30

Supplémentaire le mercredi 29 16h30

Billetterie sur https://www.billetreduc.com/spectacle/anonyme-etait-une-femme-397557

Ce

spectacle est soutenu par : la SACEM, le CNM, l’ADAMI, la SPEDIDAM, la

Ville du Mans et par Les Quinconces – L’Espal – Scène Nationale du Mans

et La Bertoche, scène de poche pour des accueils en résidence.

Anonyme Etait une Femme – récital hors piste

Le nouveau spectacle du Quatuor Ariane revient à Paris !!!

Du mardi 28 avril 2026 au jeudi 30 avril 2026 :

mercredi

de 16h30 à 18h00

mardi, mercredi, jeudi

de 20h30 à 22h00

payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-28T23:30:00+02:00

fin : 2026-05-01T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-28T20:30:00+02:00_2026-04-28T22:00:00+02:00;2026-04-29T16:30:00+02:00_2026-04-29T18:00:00+02:00;2026-04-29T20:30:00+02:00_2026-04-29T22:00:00+02:00;2026-04-30T20:30:00+02:00_2026-04-30T22:00:00+02:00

Théâtre de l’Opprimé 78/80 rue du Charolais 75012 Paris

https://www.quatuorariane.com/ quatuorariane@yahoo.fr https://www.facebook.com/quatuorariane https://www.facebook.com/quatuorariane



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