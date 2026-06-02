Anticipation Festival #3 La Gaîté Lyrique Paris

Programmation complète !

Tous vivants – Manifeste pour une reconnexion au vivant

Si aujourd’hui on parle souvent de climat, la biodiversité est souvent délaissée. Pourtant, à l’approche de la COP17 sur la biodiversité, prévue en octobre 2026 à Erevan en Arménie, il est urgent de rappeler une évidence régulièrement oubliée : nous, humains, faisons partie de la nature. Nous sommes vivants parmi les vivants.

Depuis des siècles, l’humain moderne s’est construit en opposition à la nature, cherchant à la dominer plutôt qu’à cohabiter avec elle. Cette séparation, entre l’humain et le reste du vivant, a amené à considérer la nature comme une ressource à exploiter. La formule « Tous vivants » est un rappel : une invitation à se reconnaître comme membres d’un tout, dans un monde où chaque être participe à l’équilibre de nos écosystèmes.

Face à une extinction de masse, où l’on estime que 20 à 50 % des espèces pourraient disparaître d’ici la fin du siècle, l’enjeu n’est plus seulement d’ordre écologique. C’est un défi collectif et une responsabilité politique. Comment retrouver le désir d’agir ensemble dans un monde fragmenté ? Comment retisser les liens, entre humains et non-humains, et imaginer la possibilité d’un avenir commun ?

Anna Tardivel, commissaire de l’exposition

Pour imaginer ensemble des futurs souhaitables, le festival Anticipation revient pour sa 3ᵉ édition à la Gaîté Lyrique, du 18 au 21 juin 2026 : expositions, performances, débats et concerts pour alerter sur les enjeux environnementaux autour d’une formule : Tous vivants !

Du jeudi 18 juin 2026 au dimanche 21 juin 2026 :

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-18T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-22T01:59:59+02:00

Date(s) :

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Lieu culturel de la Ville de Paris, la Gaîté Lyrique entend répondre à l’urgence culturelle, sociale, démocratique et climatique. Avec le projet Fabrique de l’époque, entre création et engagement, la Gaîté Lyrique invite à passer de l’idée à l’action, du récit à l’impact, et encourage la création artistique et la circulation d’idées, émancipe et décloisonne les publics, bouscule et met en mouvement. La Gaîté Lyrique se pense comme une boîte à outils au service des artistes, acteurs et actrices du changement, pour renforcer la capacité de créer et d’agir ensemble, tous et toutes rassemblées autour d’un concert, d’une conférence, d’un verre, d’une performance ou d’un atelier. Bienvenue dans l’époque !Paris

Métro -> 3 : Réaumur – Sébastopol (Paris) (155m)

Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (130m)

Vélib -> Square Emile – Chautemps (81.64m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.gaite-lyrique.net/agenda/2026/anticipation-festival-3/



Afficher la carte du lieu La Gaîté Lyrique et trouvez le meilleur itinéraire

