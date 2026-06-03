Lors de cette exploration de langue française, questionnez vous sur votre rapport à cette dernière et jouez avec les mots en petit comité dans un cadre chaleureux.

Les rencontres des ateliers vous proposent cet atelier d’écriture de 2 heures guidé par Camille Berta.

Le jeudi 25 juin 2026

de 18h00 à 20h00

payant Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-25T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-25T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-25T18:00:00+02:00_2026-06-25T20:00:00+02:00

Les ateliers 9 rue de Saint-Pétersbourg 75008 Paris

https://linktr.ee/lesateliers.rencontres?utm_source=ig&utm_medium=social&utm_content=link_in_bio&fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQPOTM2NjE5NzQzMzkyNDU5AAGn_XOQIHngthmY9gtPfrIKhzzTtrk7H4qN-xYxPxXUEV-HwYL6EY-NlQLvWFg_aem_yfFak1A3ZiOje1Y5HEKXgw rencontres@les-ateliers.fr



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