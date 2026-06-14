Architectural Studio Afterwork Paris L’Atalante Paris

Rencontres professionnelles entre MOE et porteurs de projets

Des jeunes agences d’architecture, d’urbanisme, de paysage, d’ingénierie ou encore de design auront l’opportunité d’échanger avec des promoteurs, des institutions publiques et des partenaires de projets. Dans une atmosphère bienveillante, les agences sont invitées à présenter leur travail et leur démarche auprès des structures clés du secteur.



Participants : Imbrik, Paris School of Architecture, Arcadis, Bellevilles, EpaMarne EpaFrance, Pavillon de l’Arsenal, Redman, REI Habitat, Spirit Immobilier, Mairie de Paris Centre



Conditions de participation

Les agences peuvent réserver deux créneaux de rendez-vous de 20 minutes chacun avec les porteurs de projets participants. L’inscription se fait en ligne, dans la limite des places disponibles, suivie :

– d’une confirmation envoyée à l’agence pour confirmer sa réservation ;‍

– de l’envoi par PS-Arch, dans les jours précédant l’événement, d’une proposition de rendez-vous et de créneaux horaires, que l’agence devra confirmer sous 48 heures ;

– d’une éventuelle notification de place réservée sur la liste d’attente.

En s’inscrivant aux rencontres professionnelles, les agences s’engagent à se rendre disponibles durant événement pour rencontrer les étudiant·es présent·es, et acceptent que leurs coordonnées soient communiquées aux écoles d’architecture.

Forum pour les étudiant·es

L’événement propose également un cadre convivial permettant aux étudiant·es de rencontrer de jeunes agences d’architecture et d’échanger autour de nombreux sujets :‍ ‍les parcours professionnels et entrepreneuriaux des agences ; les retours d’expérience et conseils de jeunes professionnel·es ; les opportunités de stages, de missions freelance ou d’emploi. ‍

En plus des rencontres, l’événement sera ponctué par la présence de plusieurs lauréat·es du dernier cycle de FAIRE, l’incubateur de projets innovants du Pavillon de l’Arsenal.

ASAP* illustre l’engagement commun de Paris School of Architecture (PS-Arch) et du Pavillon de l’Arsenal pour renforcer les liens entre formation et pratique professionnelle, tout en soutenant la visibilité, le développement et l’insertion des jeunes professionnel·les et étudiant·es.

Conditions de participation



Les étudiant·es peuvent participer librement sans inscription préalable, et sont encouragé·es à envoyer en amont à l’adresse e-mail ci-dessous, leurs centres d’intérêt afin de faciliter les mises en relation sur place.

Inscription par mail : pr@parisarch.com

Paris School of Architecture (PS-Arch) et le Pavillon de l’Arsenal vous invite à un nouvel événement de rencontres architecturales professionnelles qui a pour ambition de favoriser des rencontres enrichissantes entre talents émergents et porteurs de projets.

Le jeudi 25 juin 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-25T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-25T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-25T18:00:00+02:00_2026-06-25T20:00:00+02:00

L’Atalante 26, quai de la Marne 75019 En bordure du canal de l’OurcqParis



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