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Musique en bibliothèque Bibliothèque des Batignolles Paris

Musique en bibliothèque Bibliothèque des Batignolles Paris

Musique en bibliothèque Bibliothèque des Batignolles Paris jeudi 25 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque des Batignolles

Adresse : 18, rue des Batignolles

Ville : 75017 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

La 24e édition de Musique en bibliothèque avec l’association Par ici la Scène vous propose un concert avec en première partie un récital d’alto avec Siah PARK et en seconde partie un récital de piano avec Takuma YOSHIDA.

jeudi 25 juin à 18h
salle bleue
sur inscription
Le jeudi 25 juin 2026
de 18h00 à 19h30
gratuit Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-25T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-25T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-25T18:00:00+02:00_2026-06-25T19:30:00+02:00

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles  75017 Paris
+33144691830 DAC-bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/


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