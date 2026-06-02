Musique en bibliothèque Bibliothèque des Batignolles Paris

La 24e édition de Musique en bibliothèque avec l’association Par ici la Scène vous propose un concert avec en première partie un récital d’alto avec Siah PARK et en seconde partie un récital de piano avec Takuma YOSHIDA.

jeudi 25 juin à 18h

salle bleue

sur inscription

Le jeudi 25 juin 2026

de 18h00 à 19h30

gratuit Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-25T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-25T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-25T18:00:00+02:00_2026-06-25T19:30:00+02:00

Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris

+33144691830 DAC-bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/



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