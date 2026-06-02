Musique en bibliothèque Bibliothèque des Batignolles Paris
Musique en bibliothèque Bibliothèque des Batignolles Paris jeudi 25 juin 2026.
La 24e édition de Musique en bibliothèque avec l’association Par ici la Scène vous propose un concert avec en première partie un récital d’alto avec Siah PARK et en seconde partie un récital de piano avec Takuma YOSHIDA.
jeudi 25 juin à 18h
salle bleue
sur inscription
Le jeudi 25 juin 2026
de 18h00 à 19h30
gratuit Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-25T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-25T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-25T18:00:00+02:00_2026-06-25T19:30:00+02:00
Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris
+33144691830 DAC-bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/ https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles/
Afficher la carte du lieu Bibliothèque des Batignolles et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Ateliers de l’art culinaire au Moyen Âge La Conciergerie Paris 2 juin 2026
- Sur les traces de Denise Bernot : au cœur des études birmanes BULAC Paris 2 juin 2026
- La tournée des échoppes ! La Conciergerie de Paris PARIS 2 juin 2026
- Le piano de Margot : Que le spectacle commence ! Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris 3 juin 2026
- Les madrigaux italiens Eglise Saint Jean Paris 3 juin 2026