Anticosti, terre d’aventure et d’utopie, Ancienne mairie, Noisiel

Informations pratiques

Anticosti, terre d’aventure et d’utopie 19 et 20 septembre Ancienne mairie Seine-et-Marne

Exposition en accès libre, ouverte du 16/09/26 au 2/10/26, du mercredi au vendredi, de 14h à 17h ; les 19 et 20 septembre, de 10h à 18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

En 1895, Henri Menier acquiert l’île d’Anticosti, à l’entrée duu golfe du Saint-Laurent, au Canada. Les séjours de la famille Menier sur ce lointain domaine sont dédiés à la chasse et à la pêche. Les chocolatiers y font également construire une ville, Port-Menier, et y développent l’agriculture, les industries de la pêche et du bois, transformant l’île en une entreprise coloniale privée singulière.

Cette exposition vous emmène dans un voyage dépaysant à la découverte de l’une ds propriétés les plus pittoresques des industriels noisiéliens.

Ancienne mairie 200 Place Gaston Menier, 77186 Noisiel, France Noisiel 77186 La Cité Ouvrière Seine-et-Marne Île-de-France 0160377399 http://ville-noisiel.fr Cette ancienne mairie fait partie de la cité ouvrière des usines Menier.

Elle accueille aujourd’hui des événements permettant de découvrir le riche patrimoine noisiélien. Parking.

Exposition

© ville de Noisiel