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Anticosti, terre d’aventure et d’utopie, Ancienne mairie, Noisiel

samedi 19 septembre 2026 · Ancienne mairie · Noisiel

Anticosti, terre d’aventure et d’utopie, Ancienne mairie, Noisiel

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ancienne mairie
Adresse
200 Place Gaston Menier, 77186 Noisiel, France
Ville
77186 Noisiel
Département
Seine-et-Marne
Tarif
Exposition en accès libre, ouverte du 16/09/26 au 2/10/26, du mercredi au vendredi, de 14h à 17h ; les 19 et 20 septembre, de 10h à 18h.

Anticosti, terre d’aventure et d’utopie 19 et 20 septembre Ancienne mairie Seine-et-Marne

Exposition en accès libre, ouverte du 16/09/26 au 2/10/26, du mercredi au vendredi, de 14h à 17h ; les 19 et 20 septembre, de 10h à 18h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

En 1895, Henri Menier acquiert l’île d’Anticosti, à l’entrée duu golfe du Saint-Laurent, au Canada. Les séjours de la famille Menier sur ce lointain domaine sont dédiés à la chasse et à la pêche. Les chocolatiers y font également construire une ville, Port-Menier, et y développent l’agriculture, les industries de la pêche et du bois, transformant l’île en une entreprise coloniale privée singulière.
Cette exposition vous emmène dans un voyage dépaysant à la découverte de l’une ds propriétés les plus pittoresques des industriels noisiéliens.

Ancienne mairie 200 Place Gaston Menier, 77186 Noisiel, France Noisiel 77186 La Cité Ouvrière Seine-et-Marne Île-de-France 0160377399 http://ville-noisiel.fr Cette ancienne mairie fait partie de la cité ouvrière des usines Menier.
Elle accueille aujourd’hui des événements permettant de découvrir le riche patrimoine noisiélien. Parking.
Exposition

© ville de Noisiel

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