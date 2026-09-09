Laissez-vous conter le Noisiel des chocolatiers Menier, Ancienne mairie, Noisiel
samedi 19 septembre 2026 · Ancienne mairie · Noisiel
Informations pratiques
Laissez-vous conter le Noisiel des chocolatiers Menier 19 et 20 septembre Ancienne mairie Seine-et-Marne
Détail de la programmation et des conditions de visite sur https://ville-noisiel à partir du 4/09/2026
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
La Chocolaterie Menier a profondément impacté l’histoire et la structure de la commune de Noisiel. L’usine est un florilège de l’architecture industrielle des années 1860 à 1920. Tandis que la Cité témoigne de l’influence des utopies sociales et urbaines de leur temps sur les industriels chocolatiers.
Plongez-vous dans la passionnante histoire sociale et urbaine qui imprègne encore les briques de cet élégant village à échelle humaine, au fil de visites guidées ou d’un parcours libre à l’aide de l’application virtuelle Baludik.
Ancienne mairie 200 Place Gaston Menier, 77186 Noisiel, France Noisiel 77186 La Cité Ouvrière Seine-et-Marne Île-de-France 0160377399 http://ville-noisiel.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0160377399 »}, {« type »: « link », « value »: « https://ville-noisiel.fr »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@mairie-noisiel.fr »}] Cette ancienne mairie fait partie de la cité ouvrière des usines Menier.
Elle accueille aujourd’hui des événements permettant de découvrir le riche patrimoine noisiélien. Parking.
Circuit commenté en extérieur ou parcours libre avec application
Journées du patrimoine en Cité Menier © Ville de Noisiel
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