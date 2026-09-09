Visite du centre de formation de la maintenance des équipements et systèmes des espaces, Centre de formation de la maintenance Noisiel, adresse précise lors de l’inscription, Noisiel
samedi 19 septembre 2026 · Centre de formation de la maintenance Noisiel, adresse précise lors de l'inscription · Noisiel
Informations pratiques
Visite du centre de formation de la maintenance des équipements et systèmes des espaces Samedi 19 septembre, 09h00 Centre de formation de la maintenance Noisiel, adresse précise lors de l’inscription Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Venez découvrir, au cœur de notre centre de formation, les équipements réels sur lesquels nos agents sont formés avant d’intervenir au quotidien : escaliers mécaniques, bornes de péage, grilles d’accès aux stations… Une immersion concrète et surprenante pour comprendre comment sont entretenues les installations qui rythment le quotidien des voyageurs.
Inscriptions en ligne sur [Journées européennes du patrimoine : rendez-vous en septembre 2026 | RATP](Journées européennes du patrimoine : rendez-vous en septembre 2026 | RATP)
Centre de formation de la maintenance Noisiel, adresse précise lors de l’inscription Noisiel Noisiel 77186 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ratp.fr/decouvrir/patrimoine/journees-europeennes-du-patrimoine »}]
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© RATP
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