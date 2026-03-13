Antoine Brochot Quartet en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Ce nouvel opus alterne entre grooves dynamiques, harmonies lumineuses et climats poétiques, tout en portant un regard engagé sur les enjeux sociaux contemporains. La presse salue une musique à la fois introspective et communicative, entre mémoire, résistance et espoir.

Antoine Brochot : contrebasse, composition

Baptiste Horcholle : saxophones tenor & soprano

Matthieu Trovato : piano

Oscar Georges : batterie

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Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, compositions — Entouré de son quartet franco-suisse, Antoine Brochot développe un univers musical à la fois audacieux et sensible.

Le mercredi 13 mai 2026

de 21h30 à 22h30

Le mercredi 13 mai 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 19 à 24 euros

Tarif sur place : 22 à 27 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-14T00:30:00+02:00

fin : 2026-05-14T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-13T19:30:00+02:00_2026-05-13T20:30:00+02:00;2026-05-13T21:30:00+02:00_2026-05-13T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



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