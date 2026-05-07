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Rodage évaluation de flûte traversière Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS

Rodage évaluation de flûte traversière Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS

Rodage évaluation de flûte traversière Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS mercredi 13 mai 2026.

Lieu : Conservatoire Municipal Charles Munch

Adresse : 7, rue Duranti

Ville : 75011 PARIS

Département : Paris

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Tarif : <p>Entrée libre dans la limite des places disponibles</p>

Rodage d’évaluation flûte traversière des classes de contrebasse de flûte traversière des classes d’Eleni KAPPA à l’auditorium du Conservatoire Charles Munch.

Un rodage évaluation de flûte traversière des classes d’Eleni KAPPA !
Le mercredi 13 mai 2026
de 20h00 à 21h00
gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-13T23:00:00+02:00
fin : 2026-05-14T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-13T20:00:00+02:00_2026-05-13T21:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Charles Munch 7, rue Duranti  75011 PARIS
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