Rodage évaluation de flûte traversière Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS

Rodage d’évaluation flûte traversière des classes de contrebasse de flûte traversière des classes d’Eleni KAPPA à l’auditorium du Conservatoire Charles Munch.

Un rodage évaluation de flûte traversière des classes d’Eleni KAPPA !

Le mercredi 13 mai 2026

de 20h00 à 21h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-13T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-14T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-13T20:00:00+02:00_2026-05-13T21:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Charles Munch 7, rue Duranti 75011 PARIS

https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr



Afficher la carte du lieu Conservatoire Municipal Charles Munch et trouvez le meilleur itinéraire

