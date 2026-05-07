Rodage évaluation de flûte traversière Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS
Rodage évaluation de flûte traversière Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS mercredi 13 mai 2026.
Rodage d’évaluation flûte traversière des classes de contrebasse de flûte traversière des classes d’Eleni KAPPA à l’auditorium du Conservatoire Charles Munch.
Un rodage évaluation de flûte traversière des classes d’Eleni KAPPA !
Le mercredi 13 mai 2026
de 20h00 à 21h00
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-13T23:00:00+02:00
fin : 2026-05-14T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-13T20:00:00+02:00_2026-05-13T21:00:00+02:00
Conservatoire Municipal Charles Munch 7, rue Duranti 75011 PARIS
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