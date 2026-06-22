Antoine Hervier Trio invite Géraldine Laurent NAVIGUE LOIN- Le Camembert Jazz Festival Théâtre municipal Fontenay-le-Comte

Fontenay-le-Comte

Antoine Hervier Trio invite Géraldine Laurent NAVIGUE LOIN- Le Camembert Jazz Festival

Théâtre municipal 22 Rue Rabelais Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 21:00:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Concert organisé par l’association Le Camembert

Avec Navigue loin, le pianiste Antoine Hervier réinterprète plusieurs compositions de Christian Escoudé, immense figure du jazz français disparu en 2024. Complice du guitariste sur ses deux derniers albums, Antoine Hervier signe ici une relecture personnelle, originale et inspirée de huit compositions choisies dans l’oeuvre du grand mélodiste, des années 1980 à aujourd’hui. Sans guitare, mais avec la liberté du trio piano/contrebasse/batterie formule reine du jazz -, Antoine révèle la richesse mélodique, l’élégance rythmique et la profondeur harmonique de ce répertoire.

Sélection Génération SPEDIDAM section jazz 2014 à 2017. Prix International d’Orchestre de Jazz Trophée MATMUT 2014. Salué par ses pairs tels que Didier Lockwood, Martial Solal, Maurice Vander, Rhoda Scott, Tamir Hendelman, Hervé Sellin, Antoine Hervier se promène inlassablement sur toutes les scènes où le jazz règne en maître.

Géraldine Laurent, saxophoniste, a obtenu deux victoires du Jazz en 2023 dans la catégorie artiste de l’année et dans la catégorie concerts, les Victoires du jazz 2020 dans la catégorie meilleur album de l’année, les prix du disque Français en 2015 par l’académie Charles-Cros, prix Django Reinhardt par l’académie du jazz 2008, Victoire du jazz, Révélation instrumentale de l’année 2008, Révélation jazz à Juan 2006, Django d’or jeune talent 2006. Né à Nirot et reconnue aujourd’hui comme l’une des meilleures saxophonistes au monde, Géraldine Laurent écume les plus grands festivals de jazz Nationaux et Internationaux comme New York, Pékin jazz festival, Cap-Vert, Philippines, Portugal, Maroc, Antibes-Juan les Pins, Marciac, Jazz à Vienne…

Aujourd’hui, ces deux solistes, Antoine Hervier et Géraldine Laurent nous font l’immense plaisir de se produire en concert aux côtés de leurs amis Guillaume Souriau à la contrebasse et de Alban Mourgues à la batterie.

Concert à ne surtout pas manquer !

Antoine Hervier piano

Géraldine Laurent sax alto

Guillaume Souriau: contrebasse

Alban Mourgues batterie

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– Durée 1h20

– Tout public

– Places limitées réservation obligatoire à l’Office de Tourisme

– Ouverture des portes à 20h15

– Site accessible aux personnes à mobilité réduite

– Tarif adhérent un justificatif vous sera demandé sur place

– Arrêt de la billetterie en ligne le jour même à 19h .

Théâtre municipal 22 Rue Rabelais Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

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English :

Concert organized by the Le Camembert association

L’événement Antoine Hervier Trio invite Géraldine Laurent NAVIGUE LOIN- Le Camembert Jazz Festival Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin