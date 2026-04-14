Antoine Watteau : peintre de mode à la mode, Château de Fontainebleau – salle des colonnes, Fontainebleau
Antoine Watteau : peintre de mode à la mode, Château de Fontainebleau – salle des colonnes, Fontainebleau vendredi 5 juin 2026.
Antoine Watteau : peintre de mode à la mode Vendredi 5 juin, 17h00 Château de Fontainebleau – salle des colonnes Seine-et-Marne
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
Antoine Watteau (Valenciennes, 1684 – Nogent-sur-Marne, 1721), célébré comme l’inventeur des fêtes galantes, est en réalité le rénovateur de ce genre. Pour ce faire, Watteau se positionne comme un observateur assidu des pratiques vestimentaires de son temps, tant et si bien qu’il est qualifié quelques années après sa mort de peintre des modes de son temps. Le développement de sa pratique picturale et sa compréhension de la mode en tant que concept vestimentaire, mais aussi que tendance qui régit le marché de l’art sur lequel il opère, font de lui un peintre de mode à la mode.
Château de Fontainebleau – salle des colonnes Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France
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