Août le mois du Tiffany, au Musée du Vitrail de Grand Poitiers Curzay-sur-Vonne
samedi 1 août 2026 · Curzay-sur-Vonne
Informations pratiques
Curzay-sur-Vonne
Août le mois du Tiffany, au Musée du Vitrail de Grand Poitiers
6 Route de Sanxay Curzay-sur-Vonne Vienne
Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-31 12:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Un mois consacré au thème de l’exposition temporaire Tiffany d’aujourd’hui avec des ateliers, des démonstrations, des stages d’initiation, et sur les jours ouvrables des visites thématiques à 15h30 avec une présentation des vitraux Tiffany de la collection permanente (à partir de minimum 4 visiteurs intéressés). .
6 Route de Sanxay Curzay-sur-Vonne 86600 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 01 19 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Août le mois du Tiffany, au Musée du Vitrail de Grand Poitiers
L’événement Août le mois du Tiffany, au Musée du Vitrail de Grand Poitiers Curzay-sur-Vonne a été mis à jour le 2026-07-26 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Curzay-sur-Vonne (Vienne)
- Démonstration de la technique vitrail Tiffany avec Serge Elphège, au Musée du Vitrail de Grand Poitiers Curzay-sur-Vonne 8 août 2026
- Les ateliers de caricature avec David Gribouille, au Musée du Vitrail de Grand Poitiers Curzay-sur-Vonne 9 août 2026
- Les ateliers collectifs Tiffany avec Laure Forêt, au Musée du Vitrail de Grand Poitiers Curzay-sur-Vonne 19 août 2026
- Exposition : « À la découverte du vitrail contemporain », Musée du vitrail, Curzay-sur-Vonne 19 septembre 2026
- Visite d’atelier et démonstration de vitrail, Atelier In Vitraux Veritas, Curzay-sur-Vonne 19 septembre 2026