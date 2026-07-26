Informations pratiques

Curzay-sur-Vonne

Août le mois du Tiffany, au Musée du Vitrail de Grand Poitiers

6 Route de Sanxay Curzay-sur-Vonne Vienne

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-31 12:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Un mois consacré au thème de l’exposition temporaire Tiffany d’aujourd’hui avec des ateliers, des démonstrations, des stages d’initiation, et sur les jours ouvrables des visites thématiques à 15h30 avec une présentation des vitraux Tiffany de la collection permanente (à partir de minimum 4 visiteurs intéressés). .

6 Route de Sanxay Curzay-sur-Vonne 86600 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 01 19 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Août le mois du Tiffany, au Musée du Vitrail de Grand Poitiers

L’événement Août le mois du Tiffany, au Musée du Vitrail de Grand Poitiers Curzay-sur-Vonne a été mis à jour le 2026-07-26 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne