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Août le mois du Tiffany, au Musée du Vitrail de Grand Poitiers Curzay-sur-Vonne

samedi 1 août 2026 · Curzay-sur-Vonne

Août le mois du Tiffany, au Musée du Vitrail de Grand Poitiers Curzay-sur-Vonne

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
lundi 31 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
6 Route de Sanxay
Ville
86600 Curzay-sur-Vonne
Département
Vienne
Tarif
7.5 7.5 7.5 Tarif de base plein tarif

Curzay-sur-Vonne

Août le mois du Tiffany, au Musée du Vitrail de Grand Poitiers

6 Route de Sanxay Curzay-sur-Vonne Vienne

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-31 12:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Un mois consacré au thème de l’exposition temporaire Tiffany d’aujourd’hui avec des ateliers, des démonstrations, des stages d’initiation, et sur les jours ouvrables des visites thématiques à 15h30 avec une présentation des vitraux Tiffany de la collection permanente (à partir de minimum 4 visiteurs intéressés).   .

6 Route de Sanxay Curzay-sur-Vonne 86600 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 01 19 65 

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English : Août le mois du Tiffany, au Musée du Vitrail de Grand Poitiers

L’événement Août le mois du Tiffany, au Musée du Vitrail de Grand Poitiers Curzay-sur-Vonne a été mis à jour le 2026-07-26 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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