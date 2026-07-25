Informations pratiques

Curzay-sur-Vonne

Démonstration de la technique vitrail Tiffany avec Serge Elphège, au Musée du Vitrail de Grand Poitiers

6 Route de Sanxay Curzay-sur-Vonne Vienne

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 14:00:00

fin : 2026-08-08 17:30:00

Date(s) :

2026-08-08

Rencontrez des artistes verriers et découvrez leur savoir-faire. Compris dans le billet d’entrée. Venez le samedi 8 août de 14h à 17h30 découvrir la technique de vitrail Tiffany avec Serge Elphège. Cette démonstration vous permettra de rencontrer l’artiste, son univers et son savoir-faire. .

6 Route de Sanxay Curzay-sur-Vonne 86600 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 01 19 65

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English : Démonstration de la technique vitrail Tiffany avec Serge Elphège, au Musée du Vitrail de Grand Poitiers

L’événement Démonstration de la technique vitrail Tiffany avec Serge Elphège, au Musée du Vitrail de Grand Poitiers Curzay-sur-Vonne a été mis à jour le 2026-07-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne