APÉRITIF & PRÉSENTATION DE SAISON, Théâtre Monsigny, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

APÉRITIF & PRÉSENTATION DE SAISON Samedi 3 octobre, 16h00 Théâtre Monsigny Pas-de-Calais

gratuit sur réservation à la billetterie du théâtre Monsigny au 0321873715 – placement libre assis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Venez parcourir l’ensemble des propositions artistiques et activités proposées par le théâtre. Un moment convivial autour d’un verre et quelques grignotages pour vous plonger dans cette nouvelle saison !

En plus ! Dès 15h visite guidée du théâtre et un verre de l’amitié offert

Théâtre Monsigny Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.21.87.37.15 »}]

En compagnie de l’équipe du théâtre Monsigny